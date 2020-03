Višković: Biće ograničena kupovina životnih namirnica

BANJALUKA - Radovan VIšković, premijer RS, rekao je da će danas Republički štab za vanrtedne situacije donjeti novi niz mjera, a jedna od njih će biti da se ograniči kupovina osnovnih životnih namirnica.

Višković je rekao da je riječ o mjeri o maksimalnoj količini koju će moći jedna osoba da kupi u trgovini.

On je naveo da se to odnosni na brašno, ulje, šećer, so i ostale količine potrepštine, te da će količina brašna biti ograničena na deset kilograma.

"Ne treba da se prave kućne zalive, gomila roba i pravi nestašica", rekao je Višković.

Sa Vladom Srbije se dogovara, kako kaže, nabavka brašna i šećera da se u silosima u Srpske naprave reserve, iako u RS ima trenutno zaliha.

Isto tako, Vlada RS će se obratiti Oružanim snagama BiH da vide sa kojim smještajnim kapacitetima raspolažu na teritoriji RS da ih pripreme za prihvat ako ova situacija u vezi sa virusom bude išla uzlaznom putanjom.

Sastanku su pored Viškovića, prisustvoli i predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije i ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šeranića.