Višković: Borba za Srpsku i dalje traje - oružje drugo, scenaristi isti

VLASENICA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je da se borba koja se devedesetih godina vodila za odbranu Republike Srpske - vodi i danas, samo drugim oružjem s ciljem da se spriječi da se Srpska razvlasti i uzme joj se imovina.

On je istakao da učesnici današnje borbe nisu isti, dok scenaristi jesu.

"Isti su projektanti, mašinerija, koja na neki način želi da sve ono što su naši borci krvlju platili i stvorili danas na neki volšeban način razvlaste, da nam uzmu imovinu", rekao je Višković novinarima u Vlasenici gdje je prisustvovao obilježavanju 31 godine od osnivanja elitne jedinice Vojske Republike Srpske - Jurišnog odreda Vlasenica.

Višković je istakao da bez imovine ne može postojati jedna zemlja.

"BiH nema imovinu - imovina je na entitetima", ukazao je Višković i podsjetio da je Republika Srpska mirovnim sporazumom u Dejtonu dobila 49 odsto teritorije i svu imovinu na njoj.

On je ukazao da danas u BiH kojekakvi stručnjaci i istoričari zamajavaju građane svojim izjavama o imovini.

Višković je naveo da postoje mešetari koji zarađuju na svakom krvoproliću i sukobu, te ukazao da se i danas zalažu da destabilizuju BiH i ne žele joj ništa dobro.

"Zato moramo biti pametni, svjesni činjenice da Republika Srpska mora biti sačuvana i odbranjena i zato nam je neophodno srpsko jedinstvo", napomenuo je Višković.

Višković je istakao da bez Republike Srpske ovdje nema života.

"Ako Sarajevo bude odlučivalo o sudbini srpskog naroda, onda teško nama svima", upozorio je Višković i pozvao na ujedinjenje u odbrani institucija Republike Srpske.

"Šmit jedino u BiH nije kažnjen"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da Kristijan Šmit u BiH radi ono za šta bi svako i svuda na svijetu bio kažnjen, te pozvao sve lidere unutar BiH da ne vjeruju strancima, a Šmita da se vrati u svoju zemlju jer od kako je došao u BiH ona klizi unazad.

"Nema to nigdje kao u BiH - da neko ko je turista dođe u zemlju i kaže od danas se ja pitam", naglasio je Višković.

On je ocijenio da Šmit provocira, pokazuje aroganciju, glumi moć i šalje neke poruke, vjerovatno s ciljem izazivanja nekog reagovanja u datom momentu i onda omogućavanja da interveniše neko poput NATO-a.

Višković je naglasio da je Šmit u posljednje vrijeme postao političar u BiH, dajući političke izjave, provocirajući cijeli jedan narod, želeći reagovanje tog naroda, želeći da izazove destabilizaciju BiH, želeći odgovor institucija Republike Srpske.

On je ukazao da su Šmitove izjave, Šmitova gestikulacija kada daje izjave - zaprepašćujuće.

"To smo mogli da gledamo prije 50, 60 ili 80 godina. Je li to ta poruka gospodine? Mi iz Republike Srpske moramo na to odgovoriti mirne glave, trezveno, nijednog momenta ne nasjesti na provokaciju, na izazivanje bilo kakvog konflikta. Moramo biti oprezni, moramo hladne glave da se branimo. Pozicija Republike Srpske je izuzetno teška i nemojte da se lažemo. Na nas udaraju sa svih strana, moramo pravno da se branimo od nasilja, od sile, od arogancije", rekao je Višković novinarima u Vlasenici.

On je poručio Šmitu da ne izaziva dublje razdore unutar BiH.

"Nemojte to činiti! Nije vam to zadatak ni po onome za šta se predstavljate, da pravite razdore, sukobe. Da ga imate, Vaš mandat bi bio u pravcu smirivanja tenzija, da pozivate sve strane da nađemo što bolja rješenja. To ne biste radili da ste ovdje u ime mira, da sačuvate mir, da sprovodite civilni aspekt Dejtonskog mirovnog sporazuma", rekao je Višković.

Višković je pozvao sve lidere unutar BiH da ne vjeruju strancima.

"Nemojmo vjerovati strancima, ne znaju stranci bolje od nas naše običaje, našu vjeru, našu kulturu. Ako smo ovdje zajedno živjeli toliko godina, možemo to i ubuduće, samo da se poštujemo i uvažavamo. Ovdje u Republici Srpskoj niko i nikada nije imao problem zato što pripada drugoj vjeri ili drugoj naciji. Ovdje ste svi dobrodošli i Republika Srpska otvoreno prihvata sve dobre ljude koji prihvataju naše zakone i naše ustavno uređenje", istakao je Višković.

On je poručio Šmitu da se vrati u svoju zemlju jer od kako je došao u BiH, ona klizi unazad.

"Kako je došao u BiH, ova zemlja klizi unazad, ne ide naprijed, on je izazvao samo sukobe, razdore, zavadio političke lidere unutar BiH. On radi ono za šta bi svako i svugdje na svijetu bio kažnjen. Mi Vam želimo svako dobro, idite svojoj porodici, u svoju zemlju, i uživajte. Ali ne možete da uživate u NJemačkoj, kao što uživate ovdje, za privilegije koje nikada niste imali do sada. Nikada taj gospodin nije imao platu kao što ima danas, nikada nije imao privilegije koje ima danas. O čemu on odlučuje?", rekao je Višković.