Višković: Budžet Srpske za 2020. biće uvećan za 95 miliona KM

​BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je večeras da će budžet Republike Srpske za 2020. godinu biti uvećan za više od 95 miliona KM.

On je istakao da će naredne godine samo za plate i penzije biti potrebno dodatnih 116 miliona KM, te dodao da se bez obzira na to očekuje da bude ostvaren suficit u budžetu.

"Budžet za plate u 2020. godini, u odnosu na 2019, uvećan je za 76 miliona KM. Od 1. januara imaćemo i redovno usklađivanje penzija, a prema onom što važi na današnji dan, to je negdje oko tri procenta, što znači dodatnih 40 miliona KM u narednoj godini", rekao je Višković za Alternativnu televiziju, te dodao da će se pitanje plata naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske na sutrašnjoj sjednici.

On je rekao da republički budžet treba da bude likvidan i operativan, ističući da je Srpska do sada uredno izmirivala sve obaveze, te da će to raditi i u narednom periodu.

Višković je naveo da će zatražiti da u prvoj polovini decembra bude održana posebna sjednica Narodne skupštine o pitanjima vezanim za budžet i ekonomsku politiku, zakon o porezima i doprinosima i jednom zakonskom rješenju u oblasti zdravstva.

"Želimo da odvojimo iz tranše Fonda zdravstva iznos novca koji ide za bruto plate od sredstava koja idu za materijalne i neke druge troškove", pojasnio je predsjednik Vlade Republike Srpske, te dodao da tim zakonskim rješenjem neće biti dovedene u pitanje plate u zdravstvenom sektoru, tako što će one biti doznačene po jednoj, a drugi troškovi po drugoj formuli.

Višković je najavio i smanjenje stope za nezaposlenost, navodeći da njime neće biti oštećeni zaposleni, a da poslodavci ovo smanjenje mogu dočekati raširenih ruku.

Prema njegovim riječima, Vlada Republike Srpske u kontinuitetu razgovara sa Unijom poslodavaca, Privrednom komorom, te sa Sindikatom Srpske.

Govoreći o mladima, Višković je rekao da Vlada preduzima sve mjere kako bi bile povećane plate i zaustavljen odlazak mladih ljudi.

"Mi smo se izjednačili sa prosječnom platom u Federaciji BiH /FBiH/, a samo prije nekoliko mjeseci ili godinu dana smo zaostajali za Federacijom. Mi smo danas na prosječnoj plati od 910 do 920 KM, ali je naša želja da što prije dođemo do prosječne plate od 1.000 KM i mi ćemo već od 1. januara podići cijenu najniže plate u Republici Srpskoj koja će sigurno biti na nivou od 500 KM, pa i više", rekao je Višković.

Konstatujući da je odlazak mladih problem sa kojim se suočavaju zemlje regiona, ali i Evrope, Višković je istakao da Vlada Srpske čini sve kako bi zaustavila taj trend.

Osim zakonskih rješenja koja idu u pravcu oslobađanja realnog sektora od nameta, što treba da rezultira povećanjem plata, Višković je podsjetio da je na dnevnom redu sutrašnjeg zasjedanja Narodne skupštine Srpske i novi zakon o visokom obrazovanju u kojem se prvi put za redovne studente na dva javna univerziteta uvodi besplatno školovanje.

"To je značajna pomoć mladim ljudima i mi time želimo da ih privučemo na naša dva univerziteta, ali i da podignemo nivo obrazovanja, kako bismo imali što više obrazovanih ljudi", istakao je predsjednik Vlade Srpske i podsjetio da je Vlada početkom godine zaposlila najbolje studente dva javna univerziteta, te poručio da će ta praksa biti nastavljena i narednih godina.

Kada je riječ o demografskoj i populacionoj politici, Višković kaže da je Vlada sačinila dokument demografsko-populacione mjere u Republici Srpskoj, te da će u budžetu za narednu godinu biti obezbijeđeno 1.900.000 KM za besplatne udžbenike od drugog do devetog razreda za porodice sa troje i više djece.

"O tome smo razgovarali sa predstavnicima Saveza opština i gradova /Republike Srpske/ koji su prihvatili našu inicijativu da za socijalno ugroženu djecu lokalne zajednice obezbijede besplatne udžbenike, za šta će im biti potrebno oko 1.200.000 KM", precizirao je Višković.

Prema njegovim riječima, lokalne zajednice imaju socijalnu kartu i kada se ovaj iznos rasporedi na njihov budžet neće predstavljati veliko opterećenje, a građanima će biti značajna olakšica.

Predsjednik Vlade Republike Srpske izjavio je da je, zahvaljujući privredi i mjerama koje su preduzete u tom sektoru, budžet Republike Srpske rebalansom u ovoj godini povećan za 60 miliona KM.

"Ponosan sam što sam se posvetio rješavanju situacije u privredi, jer da nisam, ne bi bilo svega ovoga. Takođe sam ponosan na prihodovnu stranu", rekao je Višković, gostujući na Alternativnoj televiziji.

Govoreći o mjerama i disciplini koje su uvedene u javnim preduzećima u Republici Srpskoj, Višković je naglasio da su napravljeni značajni pozitivni pomaci po tom pitanju.

"Stanje u `Šumama Republike Srpske` se promijenilo nabolje. Nismo još zadovoljni, ima tamo još dosta problema i rada, ali je korektno da kažem da menadžmet ovog preduzeća ima dobru konekciju sa Vladim, resornim ministrima i opredjeljeni su da idemo ka rješavanju problema", rekao je predsjednik Vlade Srpske.

Višković je istakao da je u "Vodama Republike Srpske" potrebno sanirati još neke probleme koji su prisutni, te dodao da na računima "Željeznica Republike Srpske", nakon 20 godina, ima i novca, ali da predstoji još posla u ovoj firmi.

On je najavio reforme u "Elektroprivredi Republike Srpske", kako bi u 2021. godini preduzeće pozitivno poslovalo i ostvarilo dobit između 70 i 100 miliona KM. "Oni su danas na nivou pozitivne nule. Zamislite koje nam predstoje akcije, reforme, istrajnost", rekao je Višković.

Kada je riječ o povećanju cijene električne energije za pravna lica u Republici Srpskoj, on je rekao da je cijena struje u Srpskoj i dalje manja nego u Federaciji BiH.

"I poslije povećanja naši privredni subjekti u Republici Srpskoj električnu energiju plaćaju 35 evra, dok je u FBiH 50 evra", istakao je Višković, te pojasnio da Republika Srpska nije htjela da ugrozi svoju elektroprivrdu, a ni da se izjednači sa cijenama u Federaciji, već da se ide na postepeno povećanje cijene električne energije, što je i preuzeta obaveza iz Energetske zajednice.

Prema njegovim riječima, Energetska zajednica mogla bi kazniti Republiku Srpsku ukoliko Srpska ne bi ispunila konvenciju i preuzete ugovore, a mogla bi joj zabraniti izlazak na energetsko tržište, što bi srušilo energetski sistem Republike Srpske.

"Naša politika je da idemo lagano prema tim tržišnim cijenama koje su skoro 60 evra, jer po toj cijeni mi možemo prodati našu električnu energiju na evropskom tržištu, pa čak i u regionu", rekao je Višković.

On je dodao da će električna energija u Srpskoj uvijek biti za nekoliko procenata niža nego u FBiH i kada se dostigne pomenuta tržišna cijena.

"To je naša pomoć privredi i to smo predstavili poslovnoj zajednici koja se složila sa tim", rekao je Višković.