Višković: Cilj je prosječna plata od 1.000 KM

Cilj Vlade Srpske je da prosječna plata bude hiljadu maraka, rekao je, danas, u emisiji "Otvoreno rečeno" Radija Republike Srpske, premijer Radovan Višković.

On je objasnio da ne može dati obećanje da će do toga doći za tri mjeseca, ali da su institucije Srpske već kroz povećanje plata u obrazovanju, MUP-u, Sudskoj policiji pokazale da rade na tome.

Najavio je da će od danas biti i povećana cijena rada u zdravstvu sa 135 na 140 maraka. A da je opravdano razmišljati o dodatnom povećanju plate, kaže Višković, svjedoči i fiskalna stabilnost Srpske i rebalans budžeta sa 60 milina maraka više, prenosi RTRS.

Nakon što je srpski član Predsjedništva Milorad Dodik najavio da bi od Nove godine prosječna plata mogla biti hiljadu maraka, ali i da će vlast ove sedmice koncipirati politiku da se to i postigne, premijer Višković je istakao da Srpska konstantno bilježi rast plata i da su sada izjednačene sa prosjekom u Federaciji. On je istakao da neće davati obećanje, ali da to, uz nastavak predanog rada, jeste ostvariv cilj.

- Učiniću sve da do toga dođe. Јa sam rekao, moj cilj je da se krećemo ka tome i da prosječna plata bude hiljadu maraka. Kada ćemo doći do toga cilja? Vidjećemo. Znate da smo povećali plate kod obrazovanja na svim nivoima, u MUP- u, Sudskoj policiji, a sa današnjim danom ide povećanje plata u zdravstvu cijena rada sa 135 na 140 maraka - rekao je Višković.

Govoreći o rebalansu budžeta, Višković je rekao da je u pitanju očigledan rast prihoda i pozitivnog funkcionisanja kompletnog sistema, koji iz godine u godinu bilježi likvidnost.

- Čim imamo rebalans budžeta "naviše" za 60 miliona maraka, to je jasan znak da imamo rast prihoda i to je posljedica mjera i rada Vlade u proteklih 10 mjeseci - smatra Višković.

Srpska bi imala još više sredstava da zbog FBiH nisu uskraćeni i prihodi od indirektnih poreza, kaže premijer.

- Ne smijemo zaboraviti da smo u ovom periodu zakinuti od raspodjele PDV-a za 50 miliona maraka. Da imamo i njih u budžetu sada bi išli sa rebalansom na plus 110 miliona - smatra premijer Srpske.

Blokada je kaže i u okviru Elektroprenosa. To nisu, ističe Višković, jedine opstrukcije zbog kojih Srpska, neopravdano trpi, ali i cijela BiH - naveo je premijer i dodao:

- Da nismo zakinuti za 80-90 miliona investicija od Elektroprenosa, da nisu blokirane blizu dva milijarde maraka raznih investicija na nivou Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine BiH od čega dio treba da ide u investicije u Srpskoj. Osim toga, od naših mobilnih operatera za licence blizu 300-400 miliona maraka koji čekaju raspodjelu. Ovih dana biće upućeno pismo /premijeru Federacije BiH/ Fadilu Novaliću da razgovaramo o ovome.

Osmog oktobra trebalo bi da dođe i Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan Edogan da sa Vučićem ozvaniči početak gradnje auto-puta od Kuzmina ka Rači, pa prema Sarajevu. Višković sumnja da će BiH i u tom projektu praviti problem jer nisu formirane institucije. Govoreći o projektima u Srpskoj, premijer je istakao da su na vidiku novi projekti.

- Ovih dana biće razmatran plan parcelacije auto-puta i gasovoda od Doboja ka Rači. Sada je javni uvid i rasprava. Biće završena do kraja mjeseca, kada će uslijediti verifikacija pred Narodnom skupštinom - istakao je Višković u emisiji Otvoreno rečeno.

Prvih 10 mjeseci rada Vlade premijer Radovan Višković ocijenio je pozitivnom ocjenom, jer je obezbijeđena fiskalna stabilnost, Srpska ispunjava obaveze na vrijeme, broj zaposlenih je najveći do sada, povećan je i dio penzija, a doneseno je i mnogo reformskih zakona.