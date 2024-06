Višković: Dan Republike Srpske ostaje 9. januar

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković poručio je da Dan Republike Srpske ostaje 9. januar, a da Srpska dodaje Dan državnosti koji će se zajedno sa Srbijom slaviti 15. februara.

Višković je poručio da zna odakle ovi napadi dolaze i da je njihov cilj rušenje usvojene Deklaracije.

"Nema se šta komentarisati. Dovoljno je zaključak 29. iz Deklaracije pročitati kako piše. Srpska nije ništa umanjila po pitanju Dana Republike 9. januara, nego uvodimo još jedan praznik, a to je Dan državnosti 15. februar - Sretenje. Umjesto da se pozdravi odluka Republike Srpske i da uvedemo po prvi put dan državnosti koji za ovih 30 godina Republika Srpska nije slavila, sada se pokušavaju praviti spinovi. Jasno mi je odakle to dolazi. Jedna je kuhinja, a to su ambasade u Sarajevu koje ne žele da ova Deklaracija zaživi u svjetlu kako treba da bude. Dan Republike 9. januar je Zakonom o praznicima Republike Srpske definisan. Ne možete Deklaracijom mijenjati nešto što je definisano zakonom. Zakon je stariji od bilo kakve deklaracije, odluke ili zaključka", kaže Višković za ATV.

On poručuje da se u javnosti Srpska, a pogotovo predsjednik Republike, optužuju za nešto što je istorijski iskorak koji su napravili dva predsjednika i dvije vlade.

"Sada se u medijima pominju peticije, protesti, blokade, jer predsjednik Republike Srpske navodno ukida 9. januar kao Dan Republike Srpske. To su takvi spinovi koje za običnog čovjeka predstavljaju takav problem. Uvjeravam građane Srpske da ćemo 9. januar slaviti na način kako smo slavili i do sada. Pogotovo što na osnovu Zakona o praznicima imate i zakon o Danu Republike, u kojem je uvažena volja građana na referendumu i da je 9. januar Dan Republike Srpske", kaže Višković.

On naglašava da cilj ovih napada nije Dan Republike, nego da se sruši Deklaracija.

"Šta nije jasno u Deklaraciji? Uvodi se Dan državnosti koji će zajedno slaviti Republika Srpska i Srbija, a da i dalje ostaje 9. januar kao dan nastanka Republike Srpske i krsna slava. Ovdje nema ništa sporno, to je sporno samo u glavama određenih ljudi koji rade po diktatima određenih ambasada. Spinuju kako bi razvalili Deklaraciju. Deklaracija je istorijski dokument! Ne dozvolimo da strani plaćenici i strane sluge ospore Deklaraciju. Prvi put u srpskom narodu imate dokument koji uvažava Srbe kao narod bez obzira gdje žive. Pozivam građane Republike Srpske, ovim je samo ojačana Srpska, njeni praznici, ovdje pored Dana Republike i krsne slave, uvodimo i Dan državnosti koji slavimo skupa sa Srbijom", kaže Višković.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.