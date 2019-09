Višković: Deklaracija SDA nastavak udara na Srpsku

KOTOR VAROŠ - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas da već dvije-tri godine traju pokušaji ekonomskog urušavanja Srpske, a da je deklaracija SDA samo nastavak udara na Republiku Srpsku.

Višković je istakao da je i na sastanku političkih lidera iz Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu upozorio da deklaracija SDA predstavlja nastavak udara na Republiku Srpsku.

"Međutim, niko od naših predstavnika u Savjetu ministara se nije nasekirao zbog tog ekonomskog udara, nego oni misle da što je teža situacija u Srpskoj to će vlastima biti teže i eto im šanse da prije dođu na vlast. Na vlast mogu doći kad pokažu građanima šta rade", rekao je Višković u Kotor Varošu.

Prema njegovim riječima, predstavnici SDS-a ne samo da relativizuju deklaraciju SDA, nego neprikladno, čak i oni koji nisu bili na sastanku u Beogradu, iznose informacije i porede je sa deklaracijom SNSD-a.

"Ako smo došli do tog nivoa, onda bi trebalo malo zaćutati", poručio je Višković.

On je podsjetio da je u deklaraciji SDA navedeno da BiH treba da bude "republika BiH" sa Sarajevom kao glavnim gradom i tri nivoa vlasti - republičkim, regionalnim i opštinskim.

"Zbog toga je ovdje došlo do ratnih sukoba 1992. godine. Imali smo to. Nema entiteta, nema konstitutivnih naroda. To se ne može porediti sa deklaracijom SNSD-a u kojoj je navedeno da ćemo jednog dana putem referenduma na kojem će se izjasniti građani pokrenuti pitanje izlaska Srpske ukoliko nas i dalje budu maltretirali sa nivoa BiH", podsjetio je Višković.

Upoređivati te dvije stvari, ocijenio je Višković, više je nego neozbiljno i amaterski ili to čine po nalogu nekog supervizora koji je naredio šta treba da kažu.

Prema njegovim riječima, Vučić je insistirao da se pokaže jedinstvo i da se dođe do konsenzusa o tom pitanju.

"Neki to nisu razumijeli i sve su sveli na to 'nas Dodik poziva da izađemo iz Savjeta ministara da bi oni došli na naše mjesto'. To nema veze ni sa čim. Oni su duže od četiri godine u Savjetu ministara, danas su tamo i planiraju da ostanu još četiri godine, ali pitanje je kada će početi da rješavaju probleme građana Srpske koji trpe zbog takvog Savjeta ministara", rekao je Višković.

Premijer Srpske je naglasio da je Republika Srpska za godinu i po uskraćena za 60 miliona KM zbog raspodjele PDV-a.

"Da li se iko od naših predstavnika u Savjetu ministara oglasio i rekao da ne mogu više zakidati Srpsku, kada će biti obezbijeđeno famoznih tri miliona KM za most 'Bratoljub' u Bratuncu i kada će biti riješena blokada skoro 200 miliona KM u 'Elektroprenosu BiH'. U Narodnoj skupštini smo donijeli odluku za koju su glasali i poslanici opozicije o kreditnom zaduženju u iznosu od 150 miliona kod Evropske banke za obnovu i razvoj za drugu fazu izgradnje koridora 'Pet ce' kroz Srpsku i to tamo stoji", istakao je Višković.

On je rekao da ima informaciju da je skoro 500 miliona KM od naknada za licence za mobilne operatere blokirano u Savjetu ministara i da se taj novac ne dijeli skoro tri godine, iako dio pripada Srpskoj.

Višković je ocijenio da su to pitanja koja se rješavaju u Savjetu ministara.

"Neka izvole i rade u interesu građana Republike Srpske. Neka pokažu svojim djelovanjem da su patriote i da vole Srpsku i ovaj narod, a ne da plasiraju šuplju priču. Ovo nije pitanje patriotizma, nego opstanka Republike Srpske. Ništa ne preduzimaju da pomognu Srpskoj da ostvari prava koja joj pripadaju. Ne tražimo ništa što nam ne pripada, već samo da nas uvažavaju i da nam daju ono što po zakonima pripada Republici Srpskoj", poručio je Višković.