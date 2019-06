Višković: Do kraja juna tužba protiv FBiH i UIO

BANJALUKA - Radovan Višković, premijer Srpske rekao je da će Republika Srpska tužiti Federaciju BiH i UIO (Uprava za indirektno oporezivanje) do kraja juna, ukoliko se ne formira vlast u tom entitetu.

Tužba će biti podnesena zbog neprimjenjivanja novih koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza.

"Ranije smo željeli da podnesemo tužbu, ali je molba premijera FBiH Fadila Novalića bila da je prolongiramo, s obzirom na to da se očekivalo formiranje nove federalne vlade do kraja maja ili u junu. To se do sada nije desilo i ukoliko tako bude do kraja ovog mjeseca podnosimo tužbu", rekao je Višković.