Višković: Donošenje prvog Ustava RS veliki datum u istoriji srpskog naroda

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je donošenje prvog Ustava Republike Srpske veliki datum u istoriji srpskog naroda na ovim prostorima i dokaz da su ljudi koji su tada bili na čelu institucija Srpske imali namjeru da Republika Srpska funkcioniše u jednom demokratski uređenom društvu.

Premijer je istakao da danas s ponosom možemo reći da je Republika Srpska samo nešto više od mjesec dana od svog rođenja, 9. januara 1992. godine, dobila i svoj ustav kao najviši pravni akt za njeno funkcionisanje.

"Treba istaći i to da su Republika Srpska i njeno ustavno i političko uređenje međunarodno verifikovani Dejtonskim mirovnim sporazumom i to je ono što mi želimo da potenciramo i da poručimo da ćemo se uvijek držati izvornog Dejtonskog sporazuma i tražiti njegovo poštivanje“, rekao je premijer Višković, dodavši da su svih proteklih godina prisutni nasrtaji na izvorni Dejtonski sporazum i pokušaji njegove revizije, saopšteno je iz Vlade RS.

Višković je istakao je da Ustav Republike Srpske omogućava primjenu vladavine zakona i slobodu i sva prava svim njenim građanima.

"Vlada Republike Srpske i dalje će ostati na principima poštovanja ustavnih načela i pravnog položaja Republike Srpske u okviru dejtonske BiH. I dalje ćemo se boriti za ustavnost, ne samo na prostoru Republike Srpske, nego i za ustavnost u okviru BiH. Mi iz Republike Srpske nikada nećemo imati bilo šta protiv svih ustavnih nadležnosti BiH, a sve mimo toga može biti samo stvar dogovora i konsenzusa tri naroda i svih ostalih koji žive u BiH. Ostala nametanja i pritiske da se bilo šta u BiH uradi mimo ustava i na štetu Republike Srpske, vlast u Republici Srpskoj neće dozvoliti", rekao je on.

Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić poručila je da je protokom vremena postalo očigledno koliko je stvaranje Republike Srpske bilo važno za očuvanje srpskog naroda i čestitala 31 godinu od donošenja prvog Ustava Srpske.

"Neka je sa srećom mojoj Republici! Kako vrijeme odmiče pokazuje se koliko smo u ono vrijeme kad smo stvarali Republiku Srpsku imali pravo", rekla je Plavšićeva Srni povodom 31 godine od donošnjenja Ustava Srpske.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je da donošenje prvog Ustava Republike Srpske prije 31 godinu nije bio ratni potez nego je on usvojen u mirnodopsko vrijeme i njime je utemeljena pozicija srpskog naroda unutar BiH.

"Republika Srpska se danas i kreće u ukviru koji je uspostavljen Ustavom. Ni više ni manje. Na nama je da to unapređujemo i prenesemo drugima u amanet. Nadam se da će se doći do pozicije da Srpska promijeni svoj ustav u određenim segmentima i da to ima pozitivne efekte narednih 30 godina", rekao je Ćosić.