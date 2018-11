Višković: Dvotrećinska većina otvara mogućnost za promjenu Ustava RS

BANJALUKA - Kandidat za mandatara za sastav Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da će dvotrećinska većina, koju će imati buduća vlast u Srpskoj, omogućiti promjenu Ustava Republike.

"Imaćemo dvotrećinsku većinu od 56 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, što nam otvara brojne mogućnosti da uradimo ono što do sada nismo. To nam omogućava da dođemo i do promjene Ustava Srpske, koji je bio zakovan sve ove godine", rekao je Višković.

Višković je za Radio-televiziju Republike Srpske izjavio da je SNSD, osim sa HDZ-om, otvoren za saradnju i sa drugim strankama iz BiH, pod uslovom da se uvažava Republika Srpska i njeni interesi.

On je podsjetio da su lideri SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a BiH Dragan Čović u Istočnom Sarajevu prije dva dana dogovorili da se što prije formira Savjet ministara i da ove stranke imaju korektnu saradnju koja ni u jednom momentu neće biti upitna.

"Mi smo zainteresovani da se ne mogu formirati drugi nivoi vlasti, prvenstveno na nivou Federacije BiH, a da se ne popuni Dom naroda na nivou FBiH sa Klubom Srba. Dobili smo podršku i HDZ-a na tom polju", rekao je Višković.On smatra da je dovoljno da se prihvate preporuke Ustavnog suda koje su vrlo jasne.

"Sve dok taj klub ne bude popunjen biće sve manje Srba u FBiH, a mislim da to nije nikome u interesu", dodao je Višković.

Višković je napomenuo da je novizabrani član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik pragmatičan čovjek sa kojim se može postići svaka vrsta dogovora u interesu svih građana BiH, samo da to ne bude na štetu srpskog naroda.

"SNSD nema ništa protiv druga dva naroda u BiH, već želimo da sva tri naroda bolje žive", poručio je Višković.

On je rekao da se SNSD neće miješati u to kako će se složiti vlast na nivou FBiH.

Odgovaraući na pitanje otkud SDS, odnosno Obren Petrović u koaliciji, Višković je rekao da je Petrović čak razgovorao sa nekim stranim ambasadorima koji su mu zamjerili što je dao podršku SNSD-u.

"On, jednostavno, razmišlja normalno kao što bi to trebalo da čini svaki načelnik ili gradonačelnik jedne multietničke sredine. On želi da se u tom gradu /Doboju/ otvaraju nova radna mjesta, da se gradi, širi. A rekao je da je jedini koji mu je u tome dao podršku Milorad Dodik, dok njegove dojučerašnje partijske kolege nisu u Doboj svratili ni da popiju kafu", rekao je Višković.

On je dodao da je Petrović pripadao političkoj opciji koja je bila u Savjetu ministara i koja je raspolagala nekim novcem, ali se nisu udostojili da Doboju daju ni marku.

Komentarišući odluku predsjednika NDP-a Dragana Čavića da krene Petrovićevim stopama, Višković je rekao da je on procijenio da doprinos koji je davao Savezu za pobjedu nije dao rezultate, već da je njegova stranka konstantno gubila podršku.

"Poveo se razumnom logikom da sačuva stranku time što će biti dio vladajuće strukture. To je za mene sasvim korektno, šta god ko o tome mislio", zaključio je Višković.

Višković je ocijenio da to što će Vladu činiti predstavnici većeg broja partija neće predstavljati problem jer bilo ko da iskoči, Vlada će ići dalje.

"Ova vlada, kao nijedna prije, imaće olakšavajuću okolnost, da ne zavisi ni od koga pojedinačno. U ovoj priči može se bez svakoga u određenom momentu. Neće niko biti u poziciji da ucjenjuje ni predsjednika Vlade, ni Narodnu skupštinu svojim glasom", poručio je Višković.

Višković je istakao da će tražiti, prije svega, da ljudi odgovaraju za ono što rade i da mogu nositi resore koji im budu dodijeljeni.

On je rekao da je rano govoriti o raspodjeli pozicija, ali da se zna da ona ide na osnovu broja osvojenih mandata.

Govoreći o smjenama pojedinaca sa određenih funkcija, Višković je naveo da je riječ o onim koji nisu radili kako treba, a koristili su zaštitu političkih partija iz kojih su dolazili.

"Neće biti `sječe knezova` ni smjena ljudi koji opravdavaju svojim radom, samo će neradnici morati otići. Neće biti zaštićenih ni iz SNSD-a, ni DNS-a, a ni SP-a. Tražićemo izvještaje od svih kvartalno, njihove bilanse poslovanje. Oni koji ne naprave rezultat moraće ići, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadaju", poručio je Višković.

Prema njegovim riječima, stranka čiji kadar bude smijenjen sačuvaće resor i moći će da imenuje nekog drugog iz svojih redova.

Višković je rekao da je sarađivao sa dosadašnjim predsjednikom Vlade Željkom Cvijanović proteklih godina i ocijenio da je radila težak posao jer je bila limitirana mnogim stvarima, da nije mogla da promijeni nijednog direktora javnog preduzeća, ministra, a da nije bila uslovljena koalicionim kapacitetom.

Iznoseći planove o svom budućem premijerskom radu, Višković je rekao da će sa saradadnicima nastojati da iskoristi priliku da se u Republici Srpskoj uđe u ekonomske i svake druge reforme, s ciljem poboljšanja života.

"Od strateških javnih preduzeća očekujem da i budžet ima neku korist od njih, a ne da oni postoje zbog sebe. Namjera buduće Vlade je da od javnih preduzeća napravimo profitabilna preduzeća. U fokusu će biti podrška privredi i realnom sektoru", rekao je Višković.

Višković je istakao da će se u narednom periodu nastojati povećatiti domaći bruto proizvod, sa 3,6 na četiri odsto.

"Cilj nam je da već iduće godine BDP bude četiri procenta, a ići ćemo kasnije i na pet odsto. Plan je da prosječna plata bude 1.000 KM, da povećamo penzije i krenemo sa smanjivanjem dugova u zdravstvenim ustanovama. Želimo ući u investicioni ciklus, u koji se mogu uključiti i javna preduzeća poput `Elektroprivrede`, koja može biti jedan od nosilaca budućih investicija u Srpskoj", dodao je Višković.

Prema njegovim riječima, ta priča će se aktivirati već poslije Nove godine.

"Mora se prekinuti praksa gomilanja dugova. Vlada će vidjeti kojim mehanizmima će to raditi, zajedno sa ekspertima Svjetske banke", rekao je Višković.

On je najavio da će, zajedno sa ministrima, posjećivati lokalne zajednice i razgovarati sa načelnicima i gradonačelnicima o pitanjima od značaja za njih.

Višković je naglasio da ima odgovornost prema ljudima, građanima i prijateljima i da će sve učiniti da ih ne iznevjeri.