Višković: Glasom za SNSD brani se Srpska

ISTOČNI STARI GRAD - Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković večeras je na tribini ove stranke u Istočnom Starom Gradu pozvao stanovnike da glasaju za SNSD i njene kandidate jer time daju podršku odbrani Srpske.

Ističući da građani 6. oktobra na lokalnim izborima biraju svoju budućnost, Višković je rekao da je Miljan Jovičić izbor SNSD-a i predsjednika stranke Milorada Dodika za načelnika Istočnog Starog Grada.

"Za razliku od ranijeg perioda, danas vidim perspektivu i verujem da će SNSD pobijediti i u Istočnom Starom Gradu", naveo je Višković, te poručio stanovnicima ove opštine da je došlo vrijeme da izaberu mlade i školovane ljude, domaćine.

On je podsjetio da se na području ove opštine nalaze omiljena izletišta Sarajlija i ocijenio da Trebević može da bude motor njenog razvoja.

"Ali, nisam za to da se proda bilo kome. Ako se ti sagrađeni objekti napune stanovnicima koji nisu iz ove opštine, onda bismo izgubili vlast, a to se ne smije dozvoliti. Miljan to neće dozvoliti, jer je dijete poginulog borca", naglasio je Višković.

Prema njegovim riječima, Istočnom Starom Gradu treba iskorak jer je postojeća vlast pokazala da radi samo za sebe, od čega obični ljudi nemaju nikakve koristi.

"Ne smije se dozvoliti da na vlast dođu neki koji su spremni da razgovaraju o imovini, a sami razgovori bili bi kraj za Srpsku", istakao je Višković.

Podsjećajući da SNSD ima 45 načelnika u Republici Srpskoj, Višković je poručio da je cilj da se toj velikoj porodici pridruži i Istočni Stari Grad.

Kandidat SNSD-a za načelnika opštine Istočni Stari Grad Miljan Jovičić kao glavni cilj naveo je sprečavanje ili usporavanje odlaska mladih ljudi.

"To možemo učiniti kroz razne podsticaje i apliciranjem za razne projekte. Potrebno je da ojačamo privrednike, posebno drvoprerađivače, što se može uz pomoć Vlade Republike Srpske i grada Istočnog Sarajeva", istakao je Jovičić.

On je poručio da treba sačuvati zemlju za koju su dati životi, a koju aktuelni načelnik Bojo Gašanović prodaje.

"U bliskoj budućnosti zbog toga možemo doći u situaciju da ćemo imati načelnika Bošnjaka što niko ne želi i to se mora spriječiti", naglasio je Jovičić.

Ocijenivši da nije lako pomoći ljudima koji su izgubili nadu, kao što je to slučaj sa stanovnicima Istočnog Starog Grada, kandidat SNSD-a za gradonačelnika Istočnog Sarajeva LJubiša Ćosić izrazio je uvjerenje da će stanovnici ove opštine prepoznati dobru ekipu SNSD-a koja je spremna da im vrati nadu.

"Budući načelnik treba da nastavi obilaziti svaku kuću da pomogne građanima i nakon pobjede", rekao je Ćosić.

Prema njegovim riječima, SNSD u Istočnom Starom Gradu treba da bude partija političkog okupljanja, jer kandidati ove stranke imaju znanje da vrate narod i volju u život.

"Miljan i kandidati SNSD-a za odbornike zaslužuju šansu jer imaju kvalitet i snagu, iako nikada nisu učestvovali u političkom životu", naglasio je Ćosić, te poručio da će imati podršku Gradske uprave i Vlade Srpske.

On je podsjetio da ne postoji nijedan kapitalni projekat koji je grad tražio, a da nije dobio podršku Vlade Republike Srpske, kao što je to slučaj sa bolnicom, pozorištem, spotskim dvoranama.

"To je više od milijardu KM ulaganja u grad od svega 65.000 stanovnika", istakao je Ćosić.

Prema njegovim riječima, oktobarski lokalni izbori prilika su da SNSD i kandidati ove stranke osvoje vlast u Istočnom Starom Gradu i da počnu drugačije da upravljaju ovom opštinom.

"Zadatak SNSD-a u Istočnom Starom Gradu je da okupi sve stanovnike ove opštine i da je vode u korelaciji sa Vladom Srpske za dobro cijele opštine", zaključio je Ćosić.

Na tribini su predstavljeni kandidati SNSD-a za odbornike u Skupštini opštine Istočni Stari Grad, a skupu je prisustvovao i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, prenosi Srna.

