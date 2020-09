Višković: Imam mirnu savjest, slijede tužbe

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da su laž i izmišljotina sve optužbe o njegovom navodnom učešću u događajima u Srebrenici u julu 1995. godine koje se posljednjih dana plasiraju posredstvom određenih federalnih medija, zbog čega je najavio podnošenje tužbi zbog klevete, kao i još jaču borbu za Republiku Srpsku.

Višković je naveo da će biti nekoliko tužbi i prema raznim portalima i pojedincima, te da će kao legalista koristiti zakonom propisane forme da zaštiti sebe i porodicu, kao i instituciju predsjednika Vlade Republike Srpske.

"Ono što čovjeka drži u životu jeste to da li ima mirnu savjest. Ja i moja porodica imamo mirnu savjest. Čak mi je i degutantno komentarisati sve te optužbe i laži. Zato se nisam oglašavao u proteklih par dana, jer ne želim da se valjam u blatu u kojem se valjaju oni koji me napadaju", izjavio je Višković.

On je naglasio da ne želi da se brani, već da građanima Republike Srpske kaže da je predsjednik Vlade Srpske više nego čist.

"Ne mogu mi za ove dvije godine (mandata) naći nikakav kriminal, niti korupciju, i onda je zbog toga vjerovatno malo nervoza u Sarajevu - treba devastirati institucije Srpske", rekao je Višković večeras za Radio-televiziju Republike Srpske.

Navodeći da se bliži kampanja za predstojeće lokalne izbore, Višković je naveo da neke partije, a prije svih SDA u Federaciji BiH /FBiH/ ne stoje dobro i žele da na ovaj način prikupe jeftine političke poene

"Ja sam možda živio u nekom ubjeđenju da BiH možda ima budućnost i da se dešavanja mogu usmjeriti u pravcu da naši građani žive bolje, ali je očito da oni koji se kunu u BiH i na ovaj način udaraju i onaj posljednji šav da te BiH ne bude", naglasio je Višković.

Višković je rekao da je bio pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS) u Sektoru pozadine Glavnog štaba VRS kao referent saobraćajne službe i da je ponosan na to što nije okaljao ni obraz, niti ruke.

On ističe da prema navodima nekih medija iz Sarajeva koji ga napadaju ispada da je u najmanju ruku bio general kojem su bili podređeni i Ratko Mladić (komandant Glavnog štaba) i ostali generali.

U vezi sa optužbama za navodno pomaganje premještanja masovnih grobnica i evakuaciju zarobljenih Bošnjaka 1995. godine i da je koristio prevoz, odnosno kamione Rudnika "Boksit" Milići, Višković kaže da ta priča i povezivanje njega sa nekim ljudima iz "Boksita" apsolutno nije utemeljena, budući da je na radno mjesto u "Boksit" došao 1. avgusta 1996. godine.

"Postoji više nego transparentno, dostupno svakome koga interesuje i dokumentacija i oko tog transporta, i ko je to radio, i ko je imao za to odgovornost, i ko je na kraju krajeva obavljao sve te poslove", naveo je Višković.

Premijer Srpske podsjetio je da mu je tadašnji visoki predstavnik za BiH Miroslav Lajčak 1. jula 2007. godine oduzeo lična dokumenta na period od četiri godine, a da mu nije rečeno zbog čega je to urađeno

Višković napominje da je, kada se tada raspitivao kako može tražiti zaštitu svojih prava, gdje god se obraćao dobijao odgovore da se ne može žaliti, da ne može nikog tužiti, ne može tražiti odštetu i slično.

"To je trajalo do 2011. godine. Isto tako kako su došli da mi uzmu dokumenta, tako su ih i vratili, a da mi niko u međuvremenu nije rekao šta mi se to stavlja na dušu. Taj ceh oduzimanja mojih dokumenata životom je platio moj otac. Tada je imao tešku operaciju srca i kada je čuo za oduzimanje dokumenata podlegao je nakon dva mjeseca. To nosim kao ožiljak iz tog perioda", rekao je Višković.

On ističe da je apsurd da ga optužuju ljudi koji imaju veoma upitnu ratnu prošlost, kakvih je mnogo u Sarajevu, mnogo blizu SDA.

"Održe Glavni odbor SDA i bave se Radovanom Viškovićem na osnovu nekakvih lažnih svjedočenja", kaže Višković.

On naglašava da ovakvim stvarima ne daje previše značaja, te da mu je ovo u nekom političkom smislu možda čak i povećalo rejting

"To je jedno političko spinovanje i razračun određenih bezbjednosnih službi unutar BiH. Smeta im Milorad Dodik i svi oko njega, pa računaju, ako se ruši predsjednik Vlade onda će tako rušiti i Dodika i SNSD kao najjaču političku partiju u BiH", kaže Višković, koji je i potpredsjednik SNSD-a.

On napominje da je sve to po onoj narodnoj "Drž`te lopova!", da bi se oštrica usmjerila u drugom pravcu i da bi se pravi lopovi sklonili.

Višković je izrazio nadu da će predstojeći izbori riješiti mnoga pitanja i da će neke ljude i partije poslati u istoriju, jer prave BiH više štete nego koristi.

Premijer Srpske je poručio da oni koji ovo rade samo jačaju snage u Republici Srpskoj koje su spremne da se za nju bore.

"Oni meni sa ovakvim napadima daju još veću želju da se borim za Republiku Srpsku, za ljude koji su časni, čestiti i pošteni", poručuje Višković.