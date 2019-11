Višković: Izgradnjom zgrade sa 134 stana biće zatvoren kolektivni centar

DOBOJ - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas da će pitanje zatvaranja kolektivnih centara u Doboju definitivno biti riješeno izgradnjom u naselju Bare zgrade sa 134 stana, vrijednosti oko 7.700.000 KM sa PDV-om, i prije roka predviđenog za mart 2022. godine.

"Republika Srpska je dužna tim ljudima da, iako su čekali, obezbijedi da više ne žive po kolektivnim centrima gdje uslovi nisu adekvatni", rekao je Višković novinarima, nakon što je u dobojskom naselju Bare posjetio lokaciju gdje je u toku izgradnja zgrade sa 134 stana za smještaj lica iz alternativnog smještaja u Domu penzionera.

Višković je istakao da je novac za izgradnju manje važan koliko činjenica da poslije 25 godina izbjeglim i raseljenim licima bude omogućen dostojanstven život.

On je rekao da 134 stana ostaju u vlasništvu grada Doboja, te da predstavljaju promociju Zakona o socijalnom stanovanju.

Višković je najavio izgradnju sličnih objekata u naredne dvije do tri godine i da će 15 lokalnih zajednica to sprovesti kao i grad Doboj.

"Mi ćemo u narednom periodu na ovakav način riješiti negdje oko 680 stambenih jedinica. Već u sljedećih 15 dana imamo uručenje ključeva od Bileće, Foče, preko Prnjavora i Prijedora", rekao je Višković.

On je najavio da će za nekoliko dana posjetiti porodicu samohranog oca Duška Stojanovića iz sela Šešlije kod Doboja koji je kao borac četvrte kategorije ostao bez oka i šake, a izdržava dvoje djece u veoma neuslovnoj kući.

Višković je istakao da su sredstva za obnovu kuće u kojoj Stojanovići žive dodijeljena iz Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske, a ne iz budžetskih rezervi.

Gradnja 134 stambenih jedinica u tri lamele u dobojskom naselju Bare relizuje se u o okviru projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja, a radovi treba da budu okončani do marta 2022. godine.

Investitori su Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske,grad Doboj, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, te Fond za povratak BiH.

Lokaciju izvođenja radova danas su posjetili i vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske Marko Aćić, gradonačelnik Doboja Boris Jerinić sa delegacijom, poslanici u Narodnoj skupštini Srpske iz Doboja i poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH Obren Petrović.

Višković: Za reforme su neophodna sredstva MMF-a

DOBOJ - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković poručio je da su za reforme potrebna sredstva MMF-a, a da se 13 mjeseci samo sluša da će aranžman biti realizovan kada bude formirana vlast na nivou BiH.

"Postavljam pitanje, a šta ako vlast ne bude formirana u naredne četiri godine, onda nema ni MMF-a ni te priče sa njima", izjavio je Višković.

On je poručio da deklarativne podrške Srpskoj ništa ne znače.

"Nama je potreba novac da bismo sproveli reforme. MMF, ukoliko je spreman da prati reforme u Republici Srpskoj i BiH, treba da nađe načina kako da odobri novac za provođenje reformi, uprkos neformiranju Savjeta ministara i vlasti u FBiH", izjavio je Višković novinarima u Doboju.

On je poručio da sve sem toga predstavlja gubljenje vremena i Srpskoj i MMF-u.

"Prije nekoliko dana razgovarao sa direktorom Međunarodnog monetarnog fonda za BiH i on je samo ponovio ono što sam ja od njega tražio. Čak sam ga u jednom momentu zamolio može li da ide aranžman sa Republikom Srpskom i MMF-om i da zaobiđemo više tu BiH", rekao je Višković.

On je istakao da Republiku Srpsku, ukoliko dođe do aranžmana sa MMF-om, prevashodno interesuje da on bude fokusiran na zdravstveni sektor i javna preduzeća.

"Oni /MMF/ su se sa nama saglasili da je to nama prioritet s kojim bi želili da se pravi aranžman", rekao je Višković.