Višković: Krajnje vrijeme za memorijalni kompleks u Podrinju

MILIĆI - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je Srni da će Vlada obezbijediti novac za izgradnju memorijalnog kompleksa u znak sjećanja na Srbe, žrtve muslimanskog zločina u Podrinju od 1992. do 1995. godine, naglasivši da je krajnje vrijeme da Srpska ima takav memorijalni centar.

"Mi smo na sjednici Vlade donijeli odluku da idemo u izradu idejnog projekta u vezi sa memorijalnim centrom i već planiramo sredstva u budžetu za iduću godinu za gradnju. Krajnje je vrijeme da se sagradi takav memorijalni centar gdje bismo se okupljali, polagali vijence i odali počast našim žrtvama", rekao je Višković, prenosi Srna.

On je dodao da će gradnja vjerovatno trajati nekoliko godina, najmanje dvije-tri godine, jer prostor treba da obuhvati gotovo 40 hektara zemlje, a potrebno je riješiti i imovinsko-pravne odnose.

Višković je istakao da i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i on apeluju da se krene sa izgradnjom memorijalnog kompleksa stradalim Srbima Birča i Podrinja u Bratuncu.

"Naših 3.267 najboljih sinova i kćeri dalo je živote za Republiku Srpsku, i kao pripadnici Vojske Republike Srpske, i kao civili nastradali su na svojim ognjištima samo zato što su pripadali srpskom narodu", naglasio je Višković.

On je rekao da je tražio od ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijela Egića, prije nego što su u Bratuncu obilježene 32 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču od muslimanskih snaga, da izuzme svu dokumentaciju iz bratunačke opštine i da to preuzme Vlada Srpske.

Premijer Srpske rekao je da će razgovarati i sa predsjednikom Vlade Republike Srbije Milošem Vučevićem i da je siguran da će se i Srbija uključiti u izgradnju ovog memorijalnog kompleksa i da će procedure biti pokrenute na vrijeme.

"Kada krajem ove budemo planirali budžet za iduću godinu da već imamo planirana i budžetska sredstva za tu namjenu za 2025. godinu", dodao je Višković.

Višković je rekao i da će Vlada Srpske obezbijediti sredstva i za izgradnju crkve u Konjević Polju koja je bila ispred kuće Fate Orlović ali je, nažalost, morala da bude uklonjena.

"U neposrednoj blizini, samo možda pedesetak metara prema Zvorniku, Vlada Republike Srpske je još prije sedam-osam godina uzela zemljište. To se nalazi na sudu u Srebrenici. Nadam se da će sud vrlo brzo da zakaže raspravu i da konačno riješimo imovinsko-pravne odnose", naveo je Višković.

On je istakao da je sa mrtve tačke pokrenuo pitanje izgradnje crkve u Konjević Polju, jer su se pojavile glasine kako se to ne želi, navodeći da je o tome razgovarao i sa mitropolitom dabrobosanskim Hrizostomom i uvjerio ga da nije do Vlade.

"Mi ćemo onog momenta kada budu riješeni imovinsko-pravni odnosi obezbijediti novac za gradnju i crkve u Konjević Polju, kao i memorijalnog centra posvećenog stradanju svih Srba regija Birač i Podrinje u Bratuncu", rekao je Višković.

Vlada Republike Srpske usvojila je juče informaciju o projektu izgradnje memorijalnog kompleksa u znak sjećanja na Srbe, žrtve muslimanskog zločina u Podrinju od 1992. do 1995. godine.

Cilj izgradnje memorijalnog centra jeste trajno očuvanje uspomene na stradanja Srba i predstavljaće značajan dio širih nastojanja Vlade Republike Srpske za njegovanje kulturno-istorijske tradicije i kulture sjećanja na stradanje srpskog naroda.

Zaduženo je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da, u saradnji sa Ministarstvom finansija, izradi idejno rješenje i utvrdi budžetski okvir za izgradnju ovog kompleksa.

Tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata u regiji Podrinja muslimanske snage izvele su niz mučkih napada na nezaštićena srpska naselja, ostavljajući iza sebe pustoš i smrt.

Na ovim prostorima je u proteklom ratu izvršen najveći zločin nad srpskim stanovništvom, naročito civilima, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Dan obilježavanja i pomen žrtvama muslimanskog zločina nad Srbima u Podrinju se organizuje u Bratuncu svake godine i nalazi se na listi događaja od republičkog značaja.

