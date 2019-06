Višković: Na sjednici NS RS brojni zakoni koji će unaprijediti stanje u Srpskoj

​BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da Vlada Srpske radi u skladu sa planovima definisanim Ekonomskom politikom, o čemu govori podatak da će na narednoj sjednici Narodne skupštine biti razmatrani brojni zakoni koji će unaprijediti stanje u Republici Srpskoj.

"Radimo u skladu sa obećanjima iz ekspozea i definisanih mjera Ekonomske politike. Želimo da, između ostalog, povećamo svoju prihodovnu stranu da bi i primanja budžetskih korisnika bila veća", rekao je Višković večeras za RTRS.

On je naveo da je pripremljen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o bankama, koji će omogućiti da ovdašnje banke finansiraju velike infrastrukturne projekte domaćih kompanija i javnih preduzeća. "One će moći da, recimo, formiraju konzorcijum banaka i prate te projekte", kaže Višković.

Višković ocijenio pozitivnim rad kompanije "Integral inženjering", koja, kako je rekao, uspješno realizuje velike projekte u zemlji i inostranstvu.

On je naveo da je formirana radna grupa koja će raditi na izmjenama Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Srpske.

"Ozbiljno radimo na tome uz pomoć eksperata Svjetske banke. Sa zakonskim rješenjem na tom planu pojavićemo se, vjerovatno, u septembru", rekao je Višković.

Kada je riječ o Prijedlogu zakona o podsticajima u privredi, koji je upućen Narodnoj skupštini po hitnom postupku, Višković je istakao da je namjera da se vrate sredstva svim privrednim subjektima koji povećaju plate radnicima, posebno onima u realnom sektoru.

"Time želimo stimulisati te subjekte da svojim radnicima povećaju plate, da ljudi budu zadovoljniji i da manje odlaze sa ovih prostora. Za poslodavce koji su radnike plaćali na nivou najniže plate pa do 550 KM, povrat je 30 odsto, a za one koji su ih plaćali više od pomenutog iznosa povrat je 70 odsto. Taj zakon stupa na snagu od 1. jula", naveo je Višković.

On je rekao da se Zakonom o podsticajima želi riješiti i postojeći problem nelegalnih isplata dijela plata u "kovertama" i "na ruke".

"Želimo da te stvari uvedemo u legalne tokove i proširimo obuhvat. Ako smo do sada imali 1.000 privrednika koji su transparentno uplaćivali poreze i doprinose, a sada to podignemo dvostruko, znači da se krećemo ka cilju - da punimo budžet na bolji način. I kada napunimo budžet onako kako smo planirali, ići ćemo u smanjenje zbirne stope poreza i doprinosa za sve privrednike Srpske", istakao je Višković.

On je rekao da Vlada Srpske rješava probleme u zdravstvenom sektoru, najavivši da će do kraja godine najmanje 20 domova zdravlja biti uvedeno u trezorski sistem.

"Time će njihove obaveze biti svedene na nulu i biće predati lokalnim zajednicama koje trebaju da vode računa o njima. Budžetske tranše domovima zdravlja i dalje će biti dovoljne za funkcionisanje. Dakle, gomilanja obaveza više nema, to smo zaustavili i ove probleme rješavamo sa ekspertima Svjetske banke", poručio je Višković.

On je dodao da će rješavanje ovih problema čekati i neke naredne vlade.

"To je najteže pitanje Vlade. Dug našeg zdravstvenog sistema je 1,05 milijardi KM, ali samo u posljednjih pet godina Srpska je u ovaj sistem, odnosno izgradnju novih bolnica i opremanje, uložila više od tog iznosa. Time smo podigli nivo usluga, ali želimo da i dalje to radimo uporedo sa rješavanjem problema dugova", rekao je Višković.

On je potvrdio da iz Univerzitetskog kliničkog centra Srpske nije otišao nijedan ljekar.

"Dolaze stručnjaci koji edukuju naše ljude i veoma brzo ćemo biti u poziciji da tamo, prvi put u Srpskoj, imamo kardiohirurgiju. Takođe, radićemo na tome da povećavamo plate ljekara", rekao je Višković i istakao da Vlada vodi računa o ravnomjernom razvoju cijele Srpske, o čemu govori i podatak da će u istočnom dijelu Republike biti realizovani brojni veliki infrastrukturni projekti.

Premijer je rekao da je zadovoljan bezbjednosnom situacijom u Republici bez obzira na incidente, poput pojedinih ubistava na čijem rješavanju rade Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ i pravosudne institucije.

"Ta ubistva se dešavaju svuda u svijetu, u razvijenim zemljama i dalje ima neriješenih ubistava... Imaćemo na narednoj sjednici parlamenta izvještaj MUP-a za prošlu godinu i za prva četiri mjeseca ove, gdje niko ne može reći da je bezbjednosno stanje loše i zastrašujuće", izjavio je Višković.

Govoreći o potrebi za osnivanjem rezervnog sastava Policije Srpske, Višković je naveo da isti sastav treba i policiji Federacije BiH, navodeći da je rezerviste imala i bivša Jugoslavija.

"Ne znam zašto se i u Sarajevu podigla tolika prašina o toj temi", kaže Višković.

Na pitanje da li je to priprema za neki novi rat i odbranu Srpske, Višković je naveo da formiranje rezervnog sastava policije ne treba plašiti nikoga i da se Srpska "ni za šta ne sprema".

"Imamo migrantsku krizu kojom se posljednjih pola godine niko ozbiljno ne bavi na nivou zajedničkih institucija. Granična služba ne može da obezbijedi granicu i stalno traže pomoć od entitetskih policija. Oni im ne mogu dovoljno pomoći u suzbijanju ilegalnog prelaska granice. Dakle, zašto dio rezervne policije ne bi preuzeo neke nadležnosti redovnog sastava i pomogao u obezbjeđivanju granice", naveo je Višković.

Kada je riječ o penzionerima, Višković je napomenuo da je nedavno toj populaciji obećao da će, počev od julske penzije, uslijediti vanredno povećanje njihovih primanja za dva odsto.

"Nama su penzioneri od posebnog interesa i to stalno pokazujemo jer smo u nekoliko godina povećali penzije za 20 odsto. Iskreno, to nije nivo da se od penzije može normalno živjeti, ali zahvalan sam penzionerima što razumiju namjere i poziciju Vlade. Dakle, kada god se pojavi prostor za povećanje penzija, mi ćemo to uraditi", rekao je Višković.

Prema njegovim riječima, Srpska po osnovu poreza i doprinosa mjesečno prikupi za penzije 71 milion KM, a isplaćuje se 91 milion.

On je naveo da Srpska ima oko 263.000 penzionera, a da je prosjek radnog staža 29 godina.

"Svuda u Evropi je to 40 i više godina radnog staža, što znači da smo u penzioni sistem `usisali` ljude koji nisu ni imali pravo na penziju. Ali srećan sam što smo tim ljudima pomogli da u jednom momentu prežive, jer je mnogima to bilo jedino primanje", naveo je Višković i otkrio da samo osam odsto penzionera ima 40 godina staža.

On je rekao da bi u Srpskoj u idealnoj situaciji trebalo da bude četiri i više radnika po jednom penzioneru, te da Vlada sa ostalim institucijama ulaže velike napore da popravi demografsku situaciju u Srpskoj.

Višković je rekao da je ukupna zaduženost Srpske na nivou 48 odsto BDP-a, podsjetivši da je gornja granica 60 odsto.

"Javni dug je 38 odsto, a gornja granica je na nivou od 55 odsto", precizirao je Višković.