Višković: Nacionalni prioritet Srpske je autoput do Srbije

TREBINJE - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je prvi i nacionalni prioritet Srpske izgradnja auto-puta od Doboja do granice sa Srbijom, ali da to ne znači da će se odustati od izgradnje autoputa od Banjaluke do Prijedora.

Višković je rekao da su pojedini mediji nesmotreno prenijeli njegovu izjavu u vezi sa ugovorom sa kineskim kompanijama o izgradnji autoputa Banjaluka - Prijedor.

On je pojasnio da je za Vladu Srpske u ovom trenutku prioritet izgradnja puta od Doboja do granice sa Srbijom, nakon čega bi bio urađen i put od Banjaluke do Prijedora.

"Nijednog trenutka nismo razmišljali, niti razmišljamo da raskinemo ugovor o izgradnji autoputa do Prijedora, ali u ovom momente imamo prioritete, a to je put do granice sa Srbijom", izjavio je Višković novinarima u Trebinju nakon sastanka sa rukovodstvima "Hidroelektrana na Trebišnjici" i Hidroelektrane "Dabar".

On je istakao da je o ovom planu upoznao i gradonačelnika Prijedora Milenka Đakovića, koji se saglasio s tim planom i dao mu podršku.

"A, onda sam dobio informaciju da gospodin Đaković sa načelnicima Kozarske Dubice i Novog Grada hoće da mi se obrati pisanim zahtjevom zbog čega se ne gradi auto-put prema Prijedoru", naveo je Višković.

On je istakao da su se na ovaj potez odlučili nakon što je Srbija, na zahtjev Republike Srpske, izmijenila svoje prioritete i kao prioritet sada stavila put od Kuzmina do Rače, čija će izgradnja, prema najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, početi već u junu.

"Predsjednik Vučić je pristao da Srbija o svom trošku sagradi most preko rijeke Save, koji je najzahtjevniji objekat na tom projektu, i ponudio nam spremnost da pomogne i izgradnju oko 20 kilometara kroz Republiku Srpsku", rekao je Višković.

Višković je poručio da takvu šansu neće da propuste i da su pružene ruke od Srbije rado prihvatili.