Višković: Nakon 13 mjeseci biće odblokirani mnogi projekti

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da će formiranje vlasti na nivou BiH nakon 13 mjeseci čekanja odblokirati mnoge projekte važne za Srpsku.

Višković je istakao da će vladajuća struktura u naredne tri godine pokazati kako treba vladati i imati koordinaciju vlasti entiteta i Savjeta ministara.

"Formiranjem Savjeta ministara biće odblokiran projekat izgradnje faze dva na izgradnji Koridora `Pet ce`, obilaznice kod Doboja, vrijedan 150 miliona evra. Nadam se da će do kraja godine ili početkom iduće to ratifikovati Parlamentarna skupština BiH i da onda idemo na raspisivanje javnog poziva izbora izvođača", rekao je Višković novinarima u Banjaluci, odgovarajući na pitanje koji su to važni projekti za Srpsku koji će biti odblokirani formiranjem vlasti na nivou BiH.

On je rekao da otvaranje javnih radova, kao što je izgradnja ove obilaznice, znači i rast potrošnje, bruto domaćeg proizvoda i koeficijenta povrata PDV-a, što sve predstavlja indirektno punjenje budžeta, te omogućava i komotniju rashodovnu stranu.

"Samo Gradiška čeka oko 20 miliona evra za vodovod i kanalizaciju u samom gradu, i to skoro grant sredstva koja su oni dobili, ali ne mogu aplicirti dok ne prođe procedura", rekao je Višković.

On je podsjetio i na most "Bratoljub" u Bratuncu koji, sagrađen, više od dvije godine stoji kao spomenik gluposti BiH, jer je Srbija finansirala kompletan projekat, ali se čeka zbog tri miliona KM za izgradnju graničnog prelaza.

Višković je rekao da se već nekoliko godina u BiH ne raspoređuju sredstva od "Dži es em licenci" od operatera BiH u iznosu od nekoliko stotina miliona KM.

"To su isto tako sredstva Srpske na koja Republika ima određeno pravo, kao i Federacija BiH. To su sve stvari koje će u značajnoj mjeri olakšati naše funkcionisanje i kao Vlade i kao institucije Republike Srpske", rekao je Višković.

Prema njegovim riječima, ne treba zanemariti ni pitanje "Elektroprenosa BiH", gdje ima blizu 200 miliona KM koje treba plasirati u investicije i skoro 150 radnika koji su po raznim osnovama napustili to preduzeće koje bi trebalo "ubaciti u sistem".

On je istakao da su to značajni benefiti i za Srpsku jer je ona vlasnik 42 odsto u tom preduzeću.

"To znači da ćemo energetski sektor i sigurnost naših građana u snabdijevanju električnom energijom dići na viši nivo, te ćemo omogućiti značajnom broju privrednih subjekata da dobiju poslove i rade za to preduzeće. To znači novo zapošljavanje i investicije, novi PDV, porezi, doprinosi i to se sve indirektno vraća u budžet Republike", rekao je premijer Srpske.