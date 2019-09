Višković: Ne interesuje me ima li zaštićenih, ko nema rezultate dobiće otkaz

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković poručio je da ko god ne bude imao rezultate neće biti zaštićen, napominjući da se to vidi i po dešavanjima u preduzeću "Šume Srpske" i smjenama direktora koji su poslovali sa gubitkom.

"Sada ćemo ići i po dubini s ciljem da uvedemo red, rad i disciplinu. Od toga neću odstupiti", rekao je Višković za "Glas Srpske".

Premijer Republike Srpske najavio je sjednicu o stanju u "Elektroprivredi Republike Srpske", dodajući da će Vlada Srpske izvršiti reviziju zapošljavanja i prijema novih ljudi.

"Što se tiče distributivnih preduzeća, postoje razlike u teritoriji koju pokrivaju, u stanju distributivne mreže, krađama i tako dalje, ali ipak je sve do rukovodioca. U suštini, u svim tim preduzećima problem je višak administracije, a nigdje nema viška električara ili montera", naveo je Višković.

Prema njegovim riječima, dolaskom Luke Petrovića na čelo "Elektroprivrede Srpske" mijenjaju se mnoge stvari, od sistematizacije do sistema javnih nabavki i dalje.

On je povodom devet mjeseci provedenih na dužnosti premijera Republike ocijenio da je uspjeh koji je postignut u tom periodu to što je sačuvana ekonomska i finansijska stabilnost Srpske.

"Povećali smo određena davanja, a pripremamo rebalans budžeta koji će pokazati da smo imali povećanje od oko 60 miliona KM", naveo je Višković i dodao da bi u slučaju da nije blokade "Elektroprenosa BiH" rebalans bio najmanje duplo veći.

Premijer Republike Srpske je dodao da uvijek treba težiti boljem, ali da su neki drugi faktori uticali na to što nije bilo boljih rezultata, kao što je, između ostalog, neformiranje Savjeta ministara, Vlade FBiH, kočenje milionskih projekata, problem sa federalnom Vladom u vezi sa povratom PDV-a i funkcionisanjem "Elektroprenosa BiH".

Višković je napomenuo da je u Srpskoj donesen set zakona s ciljem da se poslodavcima kaže "manite se koverti i sive zone i uđite u legalne tokove", te izrazio nadu da će novi zakon o inspekcijama koji bi trebalo da počne da se primjenjuje od 1. januara 2020. godine dodatno smanjiti sivu zonu.

Na pitanje kako ocjenjuje rad republičkog parlamenta, Višković je rekao da su u vrijeme dok je bio poslanik, u 2006. godini, u Narodnoj skuštini Srpske sjedile ljudske, moralne, političke i stručne gromade u odnosu na pojedince iz aktuelnog saziva, koji smatraju da je skupština mjesto gdje treba da liječe frustracije.

On je dodao da je to dobrim dijelom do rukovodstva koje nedovoljno koristi mehanizme da zavede red, te ocijenio da je rješenje hitna promjena Poslovnika.

Govoreći o deklaraciji SDA, Višković je rekao da se SDA time isključila iz trke za formiranje vlasti i etiketirala kao nepoželjna strana za sve stranke iz Republike Srpske.

"Oni su poslali poruku da ne vide Republiku Srpsku kao partnera i da ne vide Srbe kao konstitutivan narod s kojim treba tražiti konsenzus. Oni prvi put spominju republiku BiH u ovom kontekstu, do sada su je spominjali kroz ustavno uređenje, a sada je izvlače iz tog konteksta i stavljaju u prioritetne ciljeve SDA", rekao je Višković.