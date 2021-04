Višković: Ne vjerujem dok vakcine ne budu u Srpskoj

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas u Banjaluci da je zadovoljan što proces imunizacije protiv virusa korona u Srpskoj teče, ali ne i sa dinamikom na tom planu.

Višković je rekao novinarima da je očekivao da će to ići znatno brže.

"Nažalost, ne našom krivicom, dešava se da ne idemo toliko dinamično u procesu imunizacije. Međutim, važno je da nemamo zastoj i da se krećemo u tom procesu", kaže Višković.

On je rekao da je juče na sjednici Vlade, ali i na jutrošnjoj sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije odlučeno da se odobre dodatna 7,2 miliona KM za nabavku 160.000 doza kineske vakcine za 80.000 stanovnika Srpske.

"Obećano nam je da kada izvršimo svoje obaveze, što ćemo učiniti već početkom naredne sedmice, možemo očekivati tu isporuku, i to krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca. Ipak, u kontekstu ranijih obećanja, ne vjerujem dok te vakcine ne budu u Srpskoj", poručio je premijer.

Višković je rekao da je sa premijerom Srbije Anom Brnabić dogovarao pomoć te zemlje u vakcinama prema Srpskoj da bi se nesmetano nastavila imunizacija, te da Republika ne bi došla u taj vakuum i zastoj.

"Zahvalan sam joj na tome i imunizacija u Srpskoj teče... Ako na to dodamo pomenutih 7,2 miliona KM za kineske vakcine, gotovo se približavamo cifri od 30 miliona KM koje smo uplatili za više od milion vakcina za Srpsku. Isporuka, nažalost, nije onakva kakvu smo planirali i kako je neko obećavao", rekao je Višković.

On je rekao da je ruskoj strani plaćeno oko 13 miliona KM za nabavku oko 400.000 doza ruske vakcine protiv virusa, te da je potpisan ugovor za okvirno oko 1,2 miliona doza, ukoliko zatrebaju.

"U ugovoru stoji da je rok isporuke vakcina do šest mjeseci. Taj ugovor je potpisan 21. januara ove godine, a pregovore smo do potpisa ugovora vodili od septembra prošle godine. To znači da `Krajina grupa`, koja je dobavljač vakcina, Vlada i ruski isporučioci nisu prekršili ugovor, iako smo imali obećanje da će isporuka ići sukcesivno, ili mjesečno do nekih 50.000 doza. Nažalost, to se nije desilo i to je jedini propust tog ugovora. Očekujemo i imamo obećanje ruskih partnera da će oni ispuniti svoje obaveze. Nama se žuri, a njima, očito, ne žuri", rekao je Višković.