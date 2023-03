Višković: Nikada i ni pred kim ne treba ćutati o zločinima nad Srbima

​BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je povodom 31 godine od ratnog zločina u Sijekovcu da nikada, nigdje i ni pred kim ne treba zaboravljati niti ćutati o zločinima nad srpskim narodom.

"Sa posebnim pijetetom, danas se klanjamo sjenima nevino stradalim srpskim civilima u Sijekovcu kod Broda, na 31. godišnjicu od prvog masovnog ratnog zločina na prostoru BiH", naveo je Višković.

On je ukazao da je stradanje brutalno likvidiranih civila u Sijekovcu tužni podsjetnik na neoborivu istorijsku činjenicu da je ovo bio prvi masovni ratni zločin u proteklom ratu, koji su izvršile regularne snage Hrvatske vojske i paravojne muslimansko-hrvatske formacije sa područja tadašnjeg Bosanskog Broda, te podsjetio da je najmlađa žrtva imala 17, a najstarija 72 godine.

"Sa posebnim izrazima žaljenja, 31 godinu poslije, konstatujemo da porodice žrtava do danas nisu dočekale da odgovorni za ovaj, monstrouzni zločin budu izvedeni pred lice pravde", dodao je Višković.

On je istakao da činjenica da je do sada za ovaj zločin osuđen samo jedan počinilac, i to na minimalnu zatvorsku kaznu, nije i ne može predstavljati zadovoljenje pravde, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske.

Са посебним пијeтетом, данас се клањамо сјенима невино страдалим српских цивила у Сијековцу код Брода, на 31. годишњицу од првог масовног ратног злочина на простору БиХ, саопштио је предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић. pic.twitter.com/MVyZLftPNH — Влада Републике Српске (@Vlada_Srpske) March 26, 2023

"Ratni zločin je zločin koji ne zastarijeva i od svih nadležnih institucija, i dalje očekujemo procesuiranje odgovornih, koliko god da je godina proteklo od zločina u Sijekovcu", dodao je Višković.

Prema njegovim riječima, svaki zvaničnik Republike Srpske, biran od naroda, a posebno oni u lokalnim zajednicama gdje su izvršeni masovni zločini nad srpskim narodom, kao što je Brod, imaju moralnu obavezu prema narodu koji ih je birao da se sa najvećom pažnjom, uvažavanjem i poštovanjem odnose prema stradanju srpskog naroda.

"Nikada, nigdje i ne pred kim ne treba zaboravljati niti ćutati o zločinima nad srpskim narodom", navodi se u izjavi predsjednika Vlade Republike Srpske.

Pripadnici Hrvatske vojske, zajedno sa paravojnim hrvatsko-muslimanskim jedinicama iz BiH i Hrvatske, ubili su 26. marta 1992. godine u Sijekovcu devet srpskih civila, a narednih dana ubijeno je još 37 Srba iz ovog prigradskog naselja.

Najmlađa žrtva svirepog zločina imala je 17, a najstarija 72 godine, dok je u zločinačkom pohodu zapaljeno 15 kuća i crkva.

Bio je to prvi masovni zločin i prije nego što je počeo oružani sukob u BiH koji su počinile oružane snage iz Hrvatske i paravojne muslimansko-hrvatske jedinice iz BiH.

Članovi porodica Martić i Dujanić ubijeni su 25. marta 1992. godine u Brodu, a već sutradan dogodio se pokolj u Sijekovcu.