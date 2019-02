Višković: Nikome ne bi koristio oružani sukob na Balkanu

MOSKVA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da Balkan jeste bure baruta, ali da se nada da međunarodna zajednica, uključujući i Rusiju kao ključni faktor na svjetskoj političkoj sceni, neće dozvoliti bilo kakav oružani sukob u regionu.

"Balkan je bure baruta i to nije novost i odražava dugogodišnje tendencije u regionu. Svi događaji u BiH - terorističke prijetnje i migracijska kriza, kao i sa Kosovom i drugo, sve to potvrđuje tezu o Balkanu kao buretu baruta", rekao je Višković za "Rusku gazetu".

On je dodao da se nada da na Balkanu neće ponovo doći do krvoprolića, pošto to nikome ne bi donijelo korist, već samo stradanje.

Višković je rekao da vjeruje da će sva otvorena pitanja na Balkanu moći da se riješe mirnim putem i zaključivanjem uzajamno prihvatljivih dogovora.

"Ali, ključ za uklanjanje nesuglasica je ne samo u rukama naroda koji naseljavaju Balkansko poluostrvo, nego i u rukama globalnih igrača, što je više puta potvrđeno istorijskim procesima", dodao je Višković.

Navodeći da je 21. vijek vrijeme kada se težište stavlja na razvoj tehnologije i naučni progres, Višković ističe da je uvjeren da konflikt u regionu ne može donijeti korist geopolitičkim silama, nego samo štetu.

"Nadam se da Rusija, SAD, NJemačka, EU neće dozvoliti usijanim glavama da isprovociraju bilo kakav novi sukob na Balkanu", rekao je Višković.

Govoreći o opasnosti od terorizma i povratnicima sa stranih ratišta, Višković je naglasio da u BiH postoji teroristička prijetnja. "Mi se sa svom ozbiljnošću odnosimo prema tome", naveo je on i podsjetio da se proteklih godina već desilo nekoliko terorističkih napada.

On je napomenuo da se u BiH razvija migracijska kriza, da je nemoguće identifikovati izbjeglice jer ne posjeduju dokumenta, a među njima su i teroristi i potencijalni teroristi.

"Osim toga, u BiH postoje i organizacije koje propagiraju vjerski ekstremizam. Mi u Republici Srpskoj smo uznemireni onim što se dešava i preduzimamo sve neophodne mjere da se suprotstavimo toj prijetnji", kaže predsjednik Vlade Srpske.

Govoreći o pitanju NATO integracija, Višković je istakao da kao premijer osjeća odgovornost za realizaciju Rezolucije o vojnoj neutralnosti Srpske koju je donijela Narodna skupština.

On je podsjetio da je i Srbija ranije donijela sličnu rezoluciju o odbijanju da se integriše u NATO i da će Srpska slijediti odluke Srbije o tom pitanju.

Višković je podsjetio da je iskustvo Srpske sa NATO-m bolno i tragično, da je prije samo 20 godina NATO bombardovao Srpsku i Srbiju, a da sada ljudi boluju od raka zbog posljedica primjene oružja sa osiromašenim uranijumom.

On je istakao da su Srbi iz BiH zahvalni Moskvi za svestranu podršku, te podsjetio na podršku koju Rusija daje Srpskoj u Savjetu bezbjednosti UN i u Savjetu za sprovođenje mira u BiH.

On je izrazio zadovoljstvo činjenicom da Republiku Srpsku često posjećuju visoki ruski zvaničnici.

Govoreći o mogućnosti uspostavljanja avio-linije Banjaluka-Moskva već od aprila, Višković je istakao važnost jačanja bilateralne saradnje, dodajući da je o tome već razgovarao sa šefom Prestavništva Srpske u Rusiji Duškom Perovićem, te naglasio da je zadatak da ta linija bude redovna i profitabilna.

"Direktna avio-linija bi nam omogućila da pojednostavimo i poboljšamo komunikaciju, a pomoglo bi i jačaju saradnje Srpske i Rusije", dodao je on.

Govoreći o izgradnji srpsko-ruskog hrama u Banjaluci, Višković je podsjetio da su osveštane temelje hrama posjetili prošle godine ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov i tadašnji predsjednik Milorad Dodik, što govori o ozbiljnosti odnosa prema tom centru koji se gradi.

On je dodao da će iskoristiti priliku da na otvaranje srpsko-ruskog hrama pozovu ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Sama činjenica izgradnje objekta govori o viševjekovnoj vezi i prijateljstvu naših naroda. Nastojimo da ojačamo saradnju", kaže Višković.