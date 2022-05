Višković: Nisam pomišljao na ostavku kada su se pojavile optužbe za kiseonik

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da u momentu kada su se pojavile optužbe da se u vrijeme epidemije virusa korona u Srpskoj koristi neodgovarajući kiseonik nije pomišljao da podnese ostavku, ali i da ga je pogodila nepravda od ljudi koji su tokom cijelog vremena epidemije bili "u mišijoj rupi".

"Nisam ja čovjek tog mentalnog sklopa, nego sam od onih ljudi koji kažu 'trebate se povući sa scene kada ste najjači'. Reći da Republika Srpska koristi štetan kiseonik po zdravlje ljudi, da koristi industrijski kiseonik, da time nanosi štetu zdravlju, da 'neko ubija svoje ljude', to je nešto što ne možete da oprostite i onda se zapitate da li je to moguće?", rekao je Višković večeras za RTRS.

On je istakao da su "takve optužbe mogle doći jedino od monstruma, ali i da nakon što se ispostavilo analizama da je kiseonik odgovarajućeg kvaliteta, nije likovao, nego mu je bilo drago što su opovrgli to što je neko servirao".

"U tom momentu bio sam presrećan kao čovjek da potvrdimo da je kiseonik odgovarajućeg kvaliteta, iako se isti koristio od 1975. godine", rekao je Višković i istakao da su tada pokazali da su građanima obezbijedili kiseonik koji odgovara medicinskom i čija je čistoća bila daleko veća nego što je propisano zakonom.

Na pitanje koliko su virus korona i dešavanja u Ukrajini uticali na budžet i zaduženost, Višković je odgovorio da realno stanje najbolje ilustruje činjenica da je u Republici Srpskoj aprilska penzija isplaćivana 4. i 5. maja, iako je 10. u mjesecu rok za isplatu.

"Redovno isplaćujemo plate, sva davanja iz budžeta, sve podsticaje, subvencije, penzije i po tome se vidi da je budžet stabilan. Servisiramo sve svoje obaveze i prije rokova", rekao je Višković.

Premijer je istakao da je u budžetu za ovu godinu planirano 150 miliona KM za investicije i da će početkom juna, na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, ići sa rebalansom budžeta.

On je podsjetio da se od maja za 10 odsto povećavaju plate u javnom sektoru za 56.000 radnika, penzije, boračka i socijalna davanja, a ovo je jedina Vlada u okruženju koja to čini.

"Imamo realne izvore za to što radimo, jer da nemamo ne bismo to ni radili. Javni dug Republike Srpske danas je 51,7 odsto, a limit je 60 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP), a ukupni dug je 42 odsto BDP-a, dok je limit 55 odsto", rekao je Višković.

Govoreći o zahtjevu sindikata da se u javnom sektoru, pored povećanja plata, posebno isplaćuju regres i topli obrok za 56.000 radnika, Višković je rekao da je riječ o više od 180 miliona KM godišnje, što Vlada ne može servisirati.

"Mi isključivo možemo prihvatiti ono što možemo servisirati. Bio bih neodgovoran i loš čovjek da prihvatim obavezu i sutra to nemam odakle da isplatim", rekao je Višković.

On je rekao da priča da će neko dobiti povećanje od 20 KM nije tačna, jer je minimalna plata u Republici Srpskoj 590 KM i ona će rasti za 10 odsto.

"Ta priča je bila pred Sindikatom i Vladom - idemo li na izmjenu platnih koeficijenata. Ako da, onda se ide u Skupštinu, budući da se mora usvojiti zakon. On se objavi i stupi na snagu u mjesecu ispred mjeseca za koji važi, što znači da u maju mora biti usvojen i objavljen i stupiti na snagu kako bi se primjenjivao od juna, a isplata će biti u julu", pojasnio je Višković.

Kod promjene cijene rada je odluka Vlade sa sindikatom i samo se mijenja onaj dio u kolektivnom ugovoru gdje cijena rada nije 100, već 110 KM.

"Mi smo, cijeneći inflaciju, položaj naših ljudi, htjeli da idemo brže i da to važi već od majske plate, penzije, čija isplata je u junu. Samo nam je to bila vodilja", napomenuo je Višković i podsjetio da je tako bilo i sa donošenjem budžeta i setom zakona vezanim za njega, kada je bio pristup da se, primjera radi, plate do 1.000 KM povećavaju pet odsto, a veće od 1.000 KM tri odsto.

On je napomenuo da su ograničavajući faktor bili vrijeme i brzina, zakonske procedure.

"I tu se Sindikat usaglasio sa nama, što se vidi i po potpisima. Svoj potpis nije stavili predsjednici Sindikata MUP-a i Sindikat uprave i lokalne samouprave", rekao je Višković.

Niko sa strane ne može urediti budućnost BiH

Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je večeras da niko sa strane ne može urediti budućnost BiH, osim naroda koji u njoj žive.

"Ne može nama niko biti veći prijatelj nego mi sami sebi i to što nam dolaze neki sa strane i nude nam neka rješenja ili nekoga malo više maze i tapšu po leđima, to nije dobro za ovu zemlju. Mi smo ovdje vjekovima, ovo je naša očevina, djedovina i mi se najbolje razumijemo. Budućnost BiH leži u nama samima. Niko sa strane ne može urediti budućnost BiH nego mi sami", naglasio je Višković.

Prema njegovim riječima, ti koji se prestavljaju prijateljima BiH, ne razumiju mentalitet naroda u BiH, ni podneblje, niti vrijednosti.

"Sve više nam se uvozi 'demokratskih vrijednosti' koje ovdje ne mogu zaživjeti narednih deset godina. Mi imamo svoju tradiciju, svoju vjeru, svoj način bitisanja i to je za one koji dođu sa strane teško da razumiju", rekao je Višković za RTRS i dodao da svi u BiH u suštini trpe ono što neko drugi pokušava da ovdje nametne.

"Budućnost svih na ovim prostorima je u nama samima. Ovo je bogata zemlja, zemlja domaćina", dodao je on.

Govoreći o pomoći stradalima od nedavnog zemljotresa u Hercegovini, Višković je naveo da je Vlada Srpske već uplatila opštini LJubinje oko 150.000 KM za sanaciju štete u osnovnoj školi, srednjoj školi i domu zdravlja.

On kaže da je od Republičke direkcije za obnovu i izgradnju juče dobio informaciju da ima osam domaćinstava u LJubinju i četiri u Berkovićima koja su morala da napuste svoje domove i potraže smještaj kod rodbine.

Višković je rekao da je naložio da se prioritetno riješe pitanja tih ljudi, da se u naredih dan dva utvrde tačne informacije o tome kakve popravke su potrebne, koliko ima članova domaćinstva, da li ti ljudi imaju neki stan u vlasništvu.

"Ovdje moramo staviti na prvo mjesto čovjeka. Ako je neko ostao bez krova nad glavom usljed zemljotresa, mora da bude naš prvi prioritet", istakao je Višković.