Višković: Nisam se prijavio za borački dodatak

BANJALUKA - Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske poručio je da se nije prijavio za mjesečni borački dodatak, na koji imaju pravo svi borci Vojske Republike Srpske, a koji su minimalno mjesec dana proveli u zoni borbenih dejstava.

Višković je ovo otkrio, odgovarajući na pitanje novinara uoči početka redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

"Nisam se prijavio, iako su me zvali. Imam maksimalan broj mjeseci provedenih u ratu", kazao je premijer.

On je ovom prilikom, komentarisao aktuelnu političku, socijalnu i društvenu situaciju u Srpskoj i BiH.

Socijalna karta

Po pitanju izrade socijalne karte, Višković je priznao da je u ovom poslu probijen rok izrade ovog dokumenta, te da je u svom ekspozeu u kojem je govorio o socijalnoj karti, bio previše optimističan da posao može biti gotov za 7-8 mjeseci.

Ipak, naglasio je da će iduće sedmice u Vladi RS biti predstavljen izvještaj o tome šta je do sada urađeno po ovom pitanju, i da je, tvrdi, učinjen prvi i najvažniji korak, a to je da je izrađena baza socijalne karte.

"Već sada mi možemo da kažemo da imamo bazu socijalne karte što je najvažnije, a da sada radimo trijažu te baze", dodao je Višković.

Naredni korak pri izradi dokumenta, nastavio je, biće obilazak svih lokalnih zajednica i prikupljanje podataka o vrstama pomoći koje koriste građani.

"Do sada je detektovano 29 novčanih prava i 11 institucija koje na neki učestvuju u tim pravima. Ali, ima blizu 17 nenovčanih davanja koje isto tako utiču na sam status pojedinca. Zato sada idemo sljedeći korak, a to je sama trijaža u okviru same baze socijalne karte, što znači da grubi okvir baze socijalne karte imamo na današnji dan", naveo je Višković.

Tvrdi da je razlog kašnjenja izrade socijalne karte ranije mišljenje da će posao biti milionski, te da se sada pribjeglo drugačijem rješenju.

"Izrada socijalne karte, ono što ja znam, je novi popis u Srpskoj, ja to nisam mogao da prihvatim jer je to dug period i skup projekat. Htio sam da iskoristimo postojeće stanje, i onda da uz dorade u samoj bazi pravimo ispravke, jer će vjerovatno biti grešaka, ali čim imate srž, onda se može nadograđivati i dopunjavati", istakao je on, priznajući da do današnjeg dana ništa značajno nije urađeno po tom pitanju.

Na pitanje kako komentariše to što su republički revizori dali negativna mišljenja na poslovanja u "Šumama" i Lutriji Republike Srpske za ranije godine, Višković je rekao da ni Vlada nije zadovoljna tom činjenicom.

