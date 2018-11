Višković: Očekujem komotnu skupštinsku većinu

BANJALUKA - Kandidat za mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da očekuje komotnu skupštinsku većinu koja sada ide do 56 poslanika.

Višković kaže da, poslije konstitutivne sjednice Narodne skupštine Srpske, koja će biti održana 19. novembra, predsjednik Republike Srpske zvanično predlaže mandatara, a nakon toga slijede konsultacije o formiranju nove vlade.

"Očekujem da ćemo najkasnije do polovine decembra imati formiranu vladu, da bismo do kraja tog mjeseca mogli ići sa ključnim dokumentima, a to su republički budžet za iduću godinu i program ekonomskih reformi", izjavio je Višković za "Glas Srpske".

Govoreći o stranačkim konsultacijama o formiranju vlasti u Srpskoj, Višković je naglasio da do sada nije bilo riječi o personalnim rješenjima i resorima u vlasti, ali jeste o tome koliko kome procentualno pripada.