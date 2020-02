Višković: Odluka Suda politička, predstavlja strah zbog gasovoda

DOBOJ - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je odluka Ustavnog suda BiH politička jer predstavlja u stvari strah u Federaciji BiH da će prihodi po osnovu gradnje gasovoda Bijeljina - Banjaluka ići u budžet Srpske, a ne u BiH.

"U Federaciji se postavlja pitanje zato što je to ruski gas - kako ćete vi to raditi, vi ćete to (gasovod) položiti u zemlju, pa će od toga Republika Srpska naplaćivati i vi ćete od toga zarađivati", rekao je Višković novinarima u Doboju, gdje učestvuje na tribini "Odgovornost za budućnost" koju organizuje dobojski SNSD.

On je ukazao da je političko Sarajevo iz tog razloga poseglo za odlukom Ustavnog suda BiH.

"Od toga nema ništa. Mi smo večeras ovdje da građanima kažemo da ovaj put idemo do kraja, da BiH vratimo na dejtonski put, a sve ovo što imamo posljednjih 20 godina je van Dejtonskog mirovnog sporazuma", rekao je Višković.

Istakavši da se Srpska bori za ustavnost i zakonitost, za BiH u dejtonskim okvirima, te da nema nikakvih separatističkih ideja, kako se želi impicirati, Višković je poručio da je legalno pravo srpskog naroda i institucija da se bore za svoj interes.

Višković je istakao da će danas građanima Doboja ukazati na neustavno djelovanje Ustavnog suda BiH.

"Nonsens u samoj rečenici da Ustavni sud BiH neustavno djeluje, ali nažalost to je istina", rekao je Višković.