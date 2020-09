Višković: Omogućeno zapošljavanje boraca, njihove djece i pripravnika

KOTOR VAROŠ - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je da je Vlada izmijenila odluku o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu za čiju je realizaciju izdvojeno šest miliona više u odnosu na raniju odluku, a kojom će biti omogućeno zapošljavanje demobilisanih boraca, djece demobilisanih boraca i pripravnika.

Višković je naglasio da je novina i to što ovim akcionim planom djeca demobilisanih boraca ostvaruju pravo na pripravniči staž i sa srednjom stručnom spremom.

Premijer Srpske je pojasnio da bi Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje danas trebalo da usvoji Akcioni plan za zapošljavanje, te naglasio da je do sada u tu svrhu bilo izdvojeno 10.600.000 KM, a sada je riječ o iznosu od 16.901.413 KM.

"Kroz ovaj plan zapošljavanja pomoći ćemo da svi privredni subjekti koji imaju potrebu da zapošljavaju novu radnu snagu za zaposlenje jednog demobilisanog borca dobiju 4.000 KM, a kada je riječ o samozapošljavanju demobilisanih boraca taj iznos je povećan i umjesto ranijih 5.000 KM po osobi, sada je to 7.000 KM za započinjanje vlastitog posla", pojasnio je premijer Višković.

On je istakao da očekuje da će kroz ovaj plan oko 1.000 do 1.600 ljudi doći do posla i zaposlenja.

Govoreći o posljedicama epidemije korona na smanjenje broja zaposlenih ljudi, Višković je rekao da je od početka korone, tačnije od 25. marta do danas u Republici Srpskoj bez posla ostalo oko 11.200 radnika.

Od tog broja, njih više od 5.000 bilo je zaposleno na određeno vrijeme, oko 1.500 je sporazumno raskinulo radni odnos, dok je oko 5.000 ljudi bilo tehnološki višak.

Da nije sve tako crno, naglasio je Višković, govori podatak da je u istom periodu posao dobilo više od 10.000 ljudi.

"Kada se pogleda presjek, mi u Republici Srpskoj imamo 1.000 radnika koji su ostali bez posla što je najmanji broj u regionu, a sve to uspjeli smo zahvaljujući kompanijama i ljudima koji i u ovo teško vrijeme zapošljavaju radnike. Da li su u tome pomogle i mjere Vlade, o tome mogu da govore privrednici i podaci koji su u ovom momentu najpozitivniji u regiji", istakao je Višković u izjavi novinarima u Kotor Varošu.

Vlada Republike Srpske je na jučerašnjoj sjednici izmijenila odluku o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu, za čiju bi realizaciju trebalo da bude obezbijeđeno 16.901.413 KM za zapošljavanje 3.292 lica, što je povećanje u odnosu na prvobitni plan.

Vlada je za ove namjene obezbijedila dodatnih 5.973.000 KM, dok je Akcionim planom koji je usvojen 16. juna bilo planirano 10.928.000 KM.