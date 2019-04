Višković: Opremanje policije Srpske nije prijetnja, nego odbrana

BEOGRAD - Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je večeras da opremanje Policije Republike Srpske ne predstavlja prijetnju nikome, jer Srpska nema pretenziju da osvaja, niti da nanosi zlo bilo kome, već samo da odbrani sebe i svoje građane.

On je naveo da to što Policija Republike Srpske želi da se opremi tehnički i tehnološki, kao i da poboljša standard svojih policajaca, nije ništa što ne čine drugi, dodajući da je Policija, budući da Srpska nema vojsku, prva u odbrani Republike.

"To je nešto što je normalno u cijelom svijetu, to nije ništa što nema neko drugi, policija bilo koje druge zemlje. Oni koji kritikuju, ne očekuju valjda da će policajci Republike Srpske da nose drveno kolje umjesto palica, umjesto puške neki drveni mač, a ručna kolica umjesto oklopnog vozila", rekao je Višković za Televiziju "Pink".

On je ocijenio da onima kojima smeta naoružavanje Policije Republike Srpske, u stvari, smeta to što je 2.500 pušaka za pripadnike policije Srpske nabavljeno u kragujevačkoj "Zastavi".

"To nije prijetnja, mi se uopšte ne naoružavamo. Kod nas je velika fama kada na sedam do osam hiljada pripadnika policije Srpske uzmemo oko 2.000 pušaka u `Zastavi` u Kragujevcu. Ja mislim da je upravo to problem. Da smo uzeli te puške u SAD, to vjerovatno ne bi bio problem, nego bi nam prodali i 10.000 pušaka, a kada uzmete u Srbiji, to je problem", rekao je Višković.

On je naveo da u Srpskoj ima veliki broj migranata, te podsjetio da se već desio teroristički napad i to na policijsku stanicu.

"Prema tome, moramo osposobiti naše kapacitete da mogu, prije svega, štititi sebe, a onda građane i samu Srpsku", naglasio je Višković.

On kaže da je razgovarao sa rukovodstvom Tehničkog remonta "Bratunac" (TRB), koji se nedavno predstavio na svjetskom Sajmu naoružanja u Abu Dabiju, te da je MUP Republike Srpske već nabavio nekoliko oklopnih vozila "Despot" koje oni proizvode.

"Vlada Republike Srpske namjerava i u sljedećoj godini da nabavi određeni broj vozila, a da bismo obnovili naoružanje policije naručićemo i izvjestan broj pištolja koji je TRB predstavio na ovom svjetskom sajmu", rekao je Višković, dodajući da je to konkretna pomoć Vlade.

Prema njegovim riječima, u TRB "Bratunac" zaposlen je veliki broj ljudi, a to je do prije nekoliko godina bilo propalo preduzeće.

Govoreći o radu Vlade Republika Srpske u prvih 100 dana, Višković je rekao da je to kratak period da bi se nekome dala ocjena.

"Mislim da bi kao čovjek i legalista napravio veliku grešku kada bih sada nekoga ocijenio velikom ili malom ocjenom. Polovinu moje Vlade čine novi ministri. Trebalo im je u tih 100 dana najmanje mjesec dana da se snađu da bi počeli da rade. Neću da dajem ocjene, ali već poslije šest mjeseci će biti dovoljno podataka da se nečiji rad ocijeni prolaznom ocjenom ili ne", kaže Višković.

On je podsjetio da je Vlada Srpske definisala svoje strateške pravce kroz sedam mjera i da su aktivnosti na njima već počele, navodeći da je u današnjem razgovoru upoznao predsjednika i premijera Srbije, Aleksandra Vučića i Anu Brnabić, sa nekim od ovih mjera, poput one da se poslodavcima u Srpskoj u realnom sektoru koji povećaju plate radnicima na to povećanje vrati procenat od 70 odsto, a 30 odsto zadrži u budžetu.

"Mi ćemo se već u narednih mjesec dana pojaviti pred Narodnom skupštinom sa tim zakonskim rješenjem", najavio je Višković i dodao da se konačno ide ka krajnjem cilju, a to je - smanjenje ukupne stope opterećenja.

Kada je riječ o najavljenim smjenama ministara i direktora, Višković je rekao da će smjena biti, jer nikome, pa ni njemu, pozicija na kojoj se nalazi ne garantuje da će na njoj i ostati.

Slijedi tužba protiv FBiH i UiO

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je Republika Srpska odlučila da već ovih dana podnese tužbu protiv Federacije BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH kako bi zaštitila i budžet Srpske i građane, zbog štete koju trpi neraspodjelom sredstava od PDV-a.

Višković je rekao da je u prva tri mjeseca ove godine Srpska pretrpjela štetu od 11 miliona evra, te da je o tome već razgovarao sa ministrom finansija Republike Srpske jer od tog novca Srpska treba da daje plate javnom sektoru, penzije, socijalna davanja...

"Tih naših 11 miliona evra prelilo se u budžet FBiH. Prema tome, oni od naših para na neki način finansiraju neke svoje potrebe, što je nedopustivo", rekao je Višković za TV "Pink".