Višković: Političko Sarajevo vodi zluradu politiku

PALE - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković odbacio je sve "zlurade komentare političkog Sarajeva" na posljednji sastanak rukovodstava Republike Srpske i Srbije u Beogradu, tim prije jer je ovaj susret bio izuzetno plodan i koristan za obje strane.

"Mi smo iskoristili priliku da predsjednika Srbije Aleksandra Vučića upoznamo o statusu i poziciji Srpske unutar BiH uoči njegovog odlaska u Vašington. Ta priča koja dolazi iz Sarajeva nema veze sa normalnim životom, Srpska nijednog momenta ne poziva na separaciju ni na otcjepljenje ili, ne daj Bože, rat", rekao je Srni Višković, navodeći da se takve priče čuju upravo iz federalnog Sarajeva, gdje se pominje rat ili nestanak Republike Srpske.

Višković je ocijenio da je posjeta Beogradu, u kojoj je bio zajedno sa predsjednikom Srpske Željkom Cvijanović i srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, bila više nego uspješna, što se posebno odnosi na razgovore sa predsjednikom Vučićem i predsjednikom Vlade Srbije Anom Brnabić.

"Želim i ovom prilikom da predsjedniku Vučiću zahvalim za sva ona sredstva koja je Srbija posljednjih godina izdvojila za Srpsku i ta pomoć više je nego značajna. Od 2017. godine pa do danas Srbija je za Srpsku izdvojila oko 53 miliona evra, što su značajna finansijska sredstva, od kojih je skoro u svakoj lokalnoj zajednici urađen neki od bitnih projekata", naglašava premijer Srpske.

To što političko Sarajevo, upozorava Višković, napada plodnu saradnju i dobre odnose Srpske i Srbije, e to je "to Sarajevo", koje ne treba pretjerano ni komentarisati, jer da je ta posjeta bila neuspješna, kako to bošnjačka politička elita želi da predstavi, ne bi onda ni reagovali, nego bi se radovali.

Predsjednik Vlade Republike Srpske poručuje da institucije Srpske samo žele da BiH funkcioniše u skladu sa dejtonskim Ustavom.

"Pa, ima li išta normalnije u razvijenom i demokratskom svijetu od toga da pozivate na poštivanje Ustava. Jedino, izgleda, u BiH se ne mora poštovati Ustav, jedino u BiH Ustavni sud, koji bi trebalo da štiti ustavnost, krši Ustav i donosi protivustavne odluke", konstatuje Višković.

On je ukazao na činjenicu da moderna demokratska i politička praksa jednostavno ne podrazumijeva protektorat OHR-a i samovolju visokog predstavnika u BiH, kao ni prisustvo i odlučujući, ali po Srpsku negativan uticaj stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, na šta institucije Republike Srpske već godinama upozoravaju i reaguju ali, nažalost, bez efekta i razumijevanja takozvane međunarodne zajednice, kao i većine domaćih političkih partnera.

"U takvoj situaciji nema ni suverenosti, ni državnosti. Mi smo željeli sve te stvari da još jednom apostrofiramo u razgovoru sa političkim vrhom Srbije, koja je garant Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zamolili smo Vučića da svoje sagovornike u Vašingtonu, Briselu ili na nekom drugom politički važnom mjestu pita kako je to moguće da za samoproglašeno Kosovo vrijede jedni, a za Srpsku drugi aršini, iako smo tako blizu jedni drugih. Nije valjda moguće da postoje dva međunarodna prava ili dvije Povelje UN o ljudskim pravima i slobodama?", pita Višković.

Odgovarajući na pitanje u vezi sa najavom srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da će pokrenuti vitalni nacionalni interes u vezi sa potpisivanjem memoranduma između Centralne izborne komisije (CIK) BiH i američke agencije za izborne procese, jer to zadire u suverenitet izbornog procesa u BiH, predsjednik Vlade Srpske ocijenio je da je na sceni skriveni scenario rušenja suvereniteta BiH putem nelegalne Centralne izborne komisije i predstojećih lokalnih izbora u BiH.

"Da bi se srušilo i ovo malo suvereniteta u BiH, sada se koriste lokalni izbori i nelegalna Centralna izborna komisija. Pozivam sve one koji to rade da prestanu sa tim, jer će to biti veliko zlo za BiH i sve njene građane - i za Srbe i Hrvate i Bošnjake. Biračko pravo najveće je demokratsko pravo u svijetu, koje podrazumijeva mogućnost da birate ili da budete izabrani na određenu poziciju u društvu, odnosno da izbori proteknu u fer i demokratskoj atmosferi u kojoj građani mogu slobodno da izaberu vlast koju žele", poručuje Višković.

Zašto, pita on, bošnjačka politička elita, koja se zaklinje u BiH, svojim ponašanjem ruši tu istu zemlju i zašto njenim građanima nanosi nemjerljivu štetu svojim nerazumnim političkim odlukama.

"Zašto, gospodo, pokušavate putem nelegalnih institucija da radite nelegalne stvari kojima ćete, na kraju, srušiti državu u koju se kunete", zapitao je Višković.