Višković: Pored Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari živi osoba koja je na popisu mrtvih

SREBRENICA – Nismo došli u Srebrenicu da bismo provocirali ili izazivali uznemirenje bilo koga, želimo da ovdje mirno žive svi bez obzira na nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost, rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, nakon sjednice u Srebrenici.

Dodao je da je Srebrenica dio RS i da će tako i ostati, a da se sjednica danas održava tu jer je to dio prakse Vlade da povremeno održava sjednice širom RS, odnosno van Banjaluke.

On je rekao da će Vlada nastaviti normalno raditi svo posao uprkos pokušaja da se Srbe predstavi genocidnim narodom, usvajanjem rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a što se očekuje kasnije tokom dana.

Rekao je da je RS posebno razočarana što uvodnu riječ drži Njemačka, za koju je rekao da je počinila nekoliko genocida.

"Ako nisu mogli od 193 članice naći nekoga ko nije počinio genocid, nego onog koji sada Srbima daje etiketu da smo mi genocidni, da li peru svoju savjest ili istoriju", rekao je on.

Ustvrdio je da nije tačan podatak o 8.000 stradalih u Srebrenici, ustvrdivši da ima dokaze o ljudima koji se nalaze na spisku, a živi su.

Nakon toga je kazao da pored Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari živi osoba koja je na popisu mrtvih osoba.

"On je bio vozač načelnika opštine iz reda bošnjačkog naroda", rekao je premijer RS.

Printskrin video RTRS

Višković je rekao da se želi Srebrenica proglasiti kao dan sjećanja na genocid, a počinjeno je mnogo genocida poput Aušvica, Jasenovca ili zločina Nijemaca nad Rusima u Drugom svjetskom ratu.

Dodao je da će ponuditi drugom entitetu odluku o mirnom razlazu, jer RS ne može da prihvati da bude genocidan narod.

"Molili smo prije ovog, nemojte to da radite, 30 godina poslije teškog građanskog rata, zašto to sad radite. Nisu to uvažili. A najgore, nisu ispoštovali proceduru na osnovu koje postoji BiH. Radili su samovoljno i iza leđa institucija BiH", rekao je on.

Višković je rekao da to ne bi bila secesija već ustavno pravo za razdruživanje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.