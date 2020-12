Višković: Povećaćemo penzije, a plate neće biti smanjene

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je cilj Vlade da se nakon današnjeg usvajanja Prijedloga budžeta za 2021. godinu od 3,795 milijardi KM i pratećih dokumenata obezbijedi normalno funkcionisanje vlasti u vremenu teškoća koje je donijela pandemija virusa korona, uz održavanje postojećeg nivoa plata, povećanje penzija i znatnu pomoć realnom i zdravstsvenom sektoru.

On je rekao da se usvajanje i rasprava o ovim dokumentima očekuje na posebnoj sjednici Narodne skupštine 15. ili 16. decembra.

"Cilj je da prije Nikoljdana imamo usvojen budžet Srpske, ostavljajući dovoljno vremena Vijeću naroda Srpske da obavi svoje procedure kako bi pomenuti budžet stupio na snagu početkom naredne godine", rekao je Višković za ATV.

On je rekao da se Vlada trudila da budžet za narednu godinu bude usmjeren ka štednji, a ne troškovima s obzirom na probleme sa virusom.

"Prema procjenama ozbiljnih ekonomista, značajnije posljedice u vezi sa virusom možemo očekivati u narednoj godini. Međutim, budžet je napravljen tako da zadovolji sve naše potrebe. Nema smanjenja plata i ide se na povećanje penzija od naredne godine, što je zakonska obaveza. Mi smo u budžetu za povećanje penzija planirali oko 40 miliona KM", poručio je Višković.

On je naglasio da je Vlada u budžetu napravila uštede u svim stavkama gdje je to bilo moguće, te da se akcenat stavlja na povećana ulaganja u javne investicije i Kompenzacioni fond u koji je za narednu godinu planirano 90 miliona KM za pomoć realnom i zdravstvenom sektoru.

Višković je rekao da je novim budžetom za javne investicije planirano 44 miliona KM, a povećana su sredstva kada je riječ o Zavodu za zapošljavanje.

"U tom smjeru smo za demobilisane borce, ratne vojne invalide i djecu poginulih boraca povećali sredstva na tri miliona KM za subvencionisanje poreza i doprinosa za poslodavce koji zapošljavaju ove kategorije, a imamo i dva miliona KM za samozapošljavanje gdje planiramo po 10.000 KM po pojedincu iz pomenutih kategorija", rekao je Višković.

On je rekao da će Vlada na tom planu izdvojiti dodatnih pet miliona KM za sufinansiranje poreza i doprinosa za poslodavce koji budu imali povećan broj zaposlenih u narednoj godini.

Višković je rekao da će biti izdvojeno pet miliona KM za tehnološki razvoj privrede u Srpskoj.

"Ukupno, uštede su u budžetu napravljene na nivou od oko 100-105 miliona KM", rekao je Višković i naveo da se to odnosi i na reprezentaciju Vlade, putne troškove, dnevnice, smještaj i slično na čemu je ušteđeno oko tri miliona KM.

On je dodao da je podsticaj u poljoprivredi zadržan na nivou od 75 miliona KM, navodeći da će ukupna podrška realnom sektoru biti na nivou od oko 120 miliona KM, bez sredstava Kompenzacionog fonda.

Premijer Srpske je rekao da će budžet na osnovu procjena Vlade biti održiv, iako će se ići u zaduženje zbog problema koje je donio virus korona, a što rade sve zemlje.

Prema njegovim riječima, zaduženje Srpske je u granicama koje propisuje zakon.

Višković je rekao da će na sutrašnjoj sjednici Vlade biti donesen obavezujući zaključak da javne firme u naredne tri godine prave uštede od 10 odsto na godišnjem nivou, ili da se u suprotnom njihova rukovodstva suoče sa kaznenim mjerama.

Kada je riječ o novom aramžmanu sa MMF-om, Višković je podsjetio da su u toku pregovori i da bi MMF trebao u petak dati konačni sud o određenim primjedbama u vezi s kojima su sa strane Srpske predložena odgovarajuća rješenja, a tiču se odnosa Republike sa Centralnom bankom BiH.

"Ako ne budu uvažene primjedbe Srpske koje se tiču prenosa nadležnosti, Srpska neće prihvatiti pismo namjere i aranžman sa tom institucijom", kaže Višković.

On je rekao na tom planu da je Srpska spremna da radi na reformama u cilju poboljšanja standarda i zdravlja građana, ali da se, s druge strane, uvijek može doći i do sredstava koja nisu iz izvora MMF-a, iako je to teža varijanta.

"Srpska, uprkos svemu, uredno ispunjava sve svoje obaveze, iako su nam mnogi ranije predviđali krah", rekao je Višković.

On smatra da je Vlada do sada ispunila očekivanja i kada je riječ o pojavi virusa korona i saniranju njegovih posljedica, te da sa njim nije bilo razgovora o promjeni strukture Vlade, ali da su moguće promjene kao što se i do sada dešavalo.

Višković je rekao da će se kao i do sada pratiti epidemiološka situacija u Srpskoj i u skladu s tim preduzimati adekvatne mjere.

"Učinićemo sve da ne dođe do mjera ograničenja kretanja ili `zaključavanja`. Naše mjere su dale rezultat da imamo posljednjih petnaestak dana uravnotežen broj zaraženih lica. Pozivam građane da poštuju mjere i da doprinesemo da virus prođe i da se što prije ekonomski i na svaki drugi način oporavimo", naveo je Višković.

On je dodao je situacija pod kontrolom, ali da se okupljanja u januaru trebaju odvijati u skladu sa postojećim epidemiološkim mjerama.

Višković je rekao na prozivke opozicije o navodnim problemima Srpske najbolje govori podatak da od početka pojave virusa do danas Republika ima više od 2.500 zaposlenih, čemu su doprinijele mjere Vlade u saradnji sa socijalnim partnerima.

Višković, koji je potpredsjednik SNSD-a, rekao je da je ta stranka napravila najbolji izborni rezultat do sada, iako se to i sa strane opozicije pokušava minimizirati zbog gubitka gradonačelničkih pozicija SNSD-a u Banjaluci i Bijeljini.

"Opozicija gotovo gdje god je dobila mjesto načelnika i gradonačelnika ne može sastaviti skupštinsku većinu", kaže Višković.

On je rekao da će se u skladu sa svojim mogućnostima Vlada ponašati odgovorno i jednako prema razvoju svih lokalnih zajednica kao što je bilo i ranije.

Višković je rekao da nije dobra odluka CIK-a o nepotvrđivanju rezultata izbora u Srebrenici i Doboju.

"To je čista politika i tu će najveću štetu imati ljudi u tim sredinama", naveo je Višković.