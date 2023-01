Višković: Prekinut radni odnos sa desetinama ljudi koji ne dolaze na posao

SARAJEVO - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je večeras da su napravljeni značajni iskoraci u "obračunu" sa zaposlenima u institucijama Srpske i javnim preduzećima koji ne dolaze na posao, a primaju platu, te da je već sa desetinama prekinut radni odnos.

"Po zakonu o ličnim podacima, ja ne mogu izaći u javnost i saopštiti imena, ali reći ću da sada imamo na desetine ljudi kojima je prekinut radni odnos jer se nisu iz nekog razloga pojavljivali na radnom mjestu, a da su za to primali platu, što je po zakonu nedopustivo", pojasnio je Višković.

Prema njegovim riječima, Zakon o radu nalaže da, ukoliko radnik tri dana ne opravda izostanak sa posla, na neki način mu po automatizmu prestaje radni odnos.

On je istakao da to nije nikakav obračun, hir, ni medijska posebna pažnja, već čisto zakonska obaveza.

"Ovim sam htio da rukovodiocima i onima koji su to na neki način dozvolili ukažem da na to nemaju pravo ni ovlašćenja, da je zakon stariji od nekih njihovih odluka i ponašanja. Svi oni koji su se na bilo koji način oglušili o te naše odluke biće sankcionisani", rekao je Višković za "BHT 1".

"Po formiranju federalne vlade slijedi zahtjev za zajedničku sjednicu"

Višković je izjavio da s nestrpljenjem očekuje formiranje Vlade Federacije BiH (FBiH) kako bi odmah mogao da uputi zahtjev za održavanje zajedničke sjednice dvije vlade kako bi se rješavala pitanja ekonomije, zaštite domaće proizvodnje i zajednički projekti.

Višković smatra da bi u BiH trebalo da bude praksa da vlade Republike Srpske i FBiH najmanje dva puta u toku godine imaju zajedničke sjednice, napominjući da je svejedno da li će sjednice biti održane u Banjaluci, Sarajevu ili Mostaru, a smatra da bi čak bilo dobro da to bude na lokacijama poput Tuzle ili Bijeljine.

"Čak bi bilo dobro da se maknemo iz Banjaluke i Sarajeva na neke druge destinacije i time pokažemo građanima da smo operativni organi i da treba da rješavamo pitanja ekonomije, zajedničke projkete i zajednička pitanja od zaštite domaće proizvodnje do energetike", rekao je Višković za "BHT1".

Višković je napomenuo da ima mnogo projekata i kada je riječ o pitanju putne infrastrukture, te da je neophodna saradnja u sferi prerađivačke industrije kako bi se jačali poljoprivredni sektori i u Republici Srpskoj i u FBiH.

"U Republici Srpskoj je proizvodnja žitarica, a u drugom entitetu mesa i mesnih prerađevina i mlijeka na većem nivou - zašto to ne koristiti u obostrano zadovoljstvo da se viškovi i jedne i druge strane rasporede u BiH po ekonomskim prihvatljivim cijenama, a ne da moramo sve uvoziti iz okruženja", rekao je Višković.

On se osvrnuo i na prethodnu saradnju koju je imao sa predsjednikom federalne Vlade Fadilom Novalićem, ističući da je to bila korektna saradnja na premijerskom nivou. "Imali smo korektnu saradnju kao dvojica premijera, ali nismo imali saradnju dvije vlade po dubini", pojasnio je Višković.

Kada je riječ o imenovanju ministra trgovine i turizma Republike Srpske Sevlida Hurtića na poziciju ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara, Višković je rekao da to mora da prođe proceduru u Parlamentarnoj skupštini BiH.

"Hurtić je još ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske. Nije on nigdje otišao. Prvo mora biti izabran u Parlamentarnoj skupštini BiH i onog momenta kada bude izabran, podnijeće ostavku na funkciji u Vladi Republike Srpske i onda ćemo se baviti pitanjem izbora novog ministra", rekao je Višković.

Višković je podsjetio da u ovom trenutku u Vladi Republike Srpske, u suštini, dva ministarstva nemaju ministra porodice, omladine i sporta, te ministra rada i boračko-invalidske zaštite, ali je imenovao vršioce dužnosti, tako da ti resori funkcionišu bez nekih problema.

On se osvrnuo i na incident koji se dogodio u Sarajevu kada su napadnuta djeca i roditelji srpske nacionalnosti, naglašavajući da vinovnici nisu ljudi slabog imovinskog stanja, te da svi u BiH treba da se okrenu sebi i svojoj porodici.

"Teško je kao roditelj gledati da djeca uzvikuju neke riječi za koje sam siguran da ne znaju ni šta znače. To su djeca od šest-sedam godina. Oni to nisu mogli naučiti ni od političara ni od vlasti, nego su to čuli negdje u porodici, kući i okruženju. Moramo poraditi više na sebi, djeci i okruženju. Kada to uradimo, onda ćemo sigurno svi zadovoljnije živjeti", ukazao je Višković.

Kada je riječ o diferenciranoj stopi PDV-a i akcizama na gorivo, Višković je rekao da u razgovorima koje je imao sa predstavnicima drugog entiteta od prvog dana nije postojala saglasnost za ukidanje akcize na gorivo.

On je pojasnio da su zato nekoliko puta dodjelili novčane pomoći najugorženijim kategorijama.

"Ne može teret inflacije i krize da podnese neko sa primanjima od po nekoliko hiljada KM i neko sa primanjem minimalne plate", napomenuo je Višković.