Višković: Preusmjeriti sredstva za povećanje plata radnika

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da privrednici Republike Srpske, kojima je stalo da naprave proizvod, moraju preusmjeriti na plate radnika sredstva kojih se Srpska odrekla kroz promjene Zakona o radu i obračuna ličnih primanja sa neta na bruto.

"To što smo mi oslobodili smanjenje poreske stope sa 32,8 na 31 odsto, to je negdje 54 miliona KM. Tih 54 miliona KM se odrekao budžet i tih 54 miliona KM ide na tekući račun svim našim zaposlenim u Republici Srpskoj, od javnog do realnog sektora. Benefit od tih 54 miliona KM vidjće 275.000 radnika", rekao je Višković za TV "K3".

Višković je podsjetio da je Vlada Republike Srpske obezbijedila povećanje plata od pet odsto za radnike čija je plata do 1.000 KM, a tri odsto za radnike čija je plata veća od 1.000 KM.

"Kada to saberete, i onaj prelazak sa bruta sa neto, u javno upravi, recimo, oni će imati povećanje plata od 50 KM do 100 KM na mjesečnom nivou“, rekao je Višković.

Govoreći o novoj fiskalizaciji u narednoj godini, Višković je rekao da će to imati dobar uticaj na budžet Republike Srpske.

Višković je, govoreći o ublažavanju posljedica epidemije virusa korona, rekao da su se republičke mjere pokazale kao dobre te dodao da to pokazuje i rast BDP-a u 2021. u odnosu na 2020. godinu od oko 5,5 odsto.

"Od marta 2020. godine do danas broj zaposlenih u Republici Srpskoj je za 8.200 veći u odnosu na broj onih koji su zbog virusa korona ostali bez posla. Imamo najveći broj zaposlenih. Imamo prosječnu platu koja je već od polovine ove godine prešla granicu od 1.000 KM", naglasio je Višković.

Govoreći o javnim preduzećima Republike Srpske, premijer Srpske je rekao da se njihov rad mora posmatrati iz više aspekata.

"Ali ono što treba posebno naglasiti jeste da uplatu obaveza prema državi naša javna preduzeća plaćaju na isplaćenu platu, što je veoma značajno za prihodovnu stranu budžeta Republike Srpske", rekao je Višković.

On je istakao da će Republika Srpska 1. januara 2022. godine imati 20 domova zdravlja i tri ustanove koje će preći na trezorsko poslovanje.

"Što znači da smo uspjeli za njih očistiti sve njihove akumulirane obaveze. Imamo namjeru da do kraja 2022. godine završimo sve", rekao je Višković.

Govoreći o procesu vakcinacije protiv virusa korona u Republici Srpskoj, Višković je istakao da nije zadovoljan procentom vakcinisanih građana.

"U ovom momentu imamo blagi pad broja zaraženih i pacijenata koji su u bolnicama. Pozivam sve one koji se nisu vakcinisali da iskoriste to svoje pravo. Republika Srpska ima dovoljan broj vakcina", poručio je Višković.

Govoreći o izgradnji mreže auto-puteva Republike Srpske, premijer Srpske je rekao da očekuje da će do kraja godine biti izabran izvođač radova na dionici od Rače do Bijeljine.

"Na koridoru 5 c ostaje da u narednom periodu raspišemo tender za izbor izvođača za fazu tri i četiri. Imamo sa ruskim partnerima razgovore za Bijeljina - Brčko i Vukosavlje - Modriča, odnosno Vukosavlje - Brčko. Most na Savi biće već početkom iduće godine završen. Do kraja iduće godine i most i dio brze ceste u Hrvatskoj može biti u funkciji", rekao je Višković.

On je istakao da u Republici Srpskoj u narednom periodu neće biti poskupljenja cijene električne energije za građanstvo.

"Biće za one privredne subjekte kojima su ugovori za snabdijevanje istekli. Ali ponovo ćemo biti najjeftiniji u odnosu na sve ostale", naveo je on.

Višković je najavio da će u Foči 28. decembra sa kineskim partnerima biti ozvaničen početak radova na izgradnji hidrocentrale na rijeci Bistrici.

On je rekao da će u toku iduće sedmice na javnoj raspravi biti zoning plan za izgradnju aerodroma u Trebinju.

"Poslije toga, to dolazi u Narodnu skupštinu na usvajanje i onda ide svojom procedurom do gradnje", naglasio je Višković.

Višković: Tempo priliva sredstava se očekuje prema planu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je večeras da se tempo priliva sredstava od indirektnih poreza očekuje po planu, bez obzira da li će Srpska ostati u sadašnjem sistemu ili će se povući.

"Mi možemo da imamo eventualno neki prelazni period dok sve to prilagodimo, ali ne očekujemo smanjen priliv sredstava po tom osnovu", rekao je Višković.

Višković kaže da postoji rješenje ako dođe do povlačenja Srpske iz sadašnjeg sistema raspodjele prihoda od indirektnih poreza, naglašavajući da se o tome razgovaralo na današnjoj sjednici Vlade, te dodaje da ekspertski timovi i radne grupe iz ministarstava Srpske rade na tome da pripreme sva eventualno neophodna rješenja.

"Ja stalno govorim da se uputi apel prema drugoj strani u BiH da razmisle o budućnosti BiH i da konačno uvaže zahtjeve koji dolaze iz Republike Srpske da zajednički pokušamo naći rješenje za funkcionisanje BiH", rekao je Višković.

Višković je dodao da ukoliko se druga strana i dalje bude oglušavala na zahtjeve iz Srpske, onda ne vidi zašto bi se neko iznenadio ako Republika Srpska kaže - Izvinite, ne može više ovako.

On je za koeficijente raspodjele prihoda od indirektnih poreza koji se tromjesečno usvajaju na Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, rekao da je zatekao situaciju po kojoj je taj koeficijet za Srpsku bio 32,17 odsto i da Federacija BiH dvije godine nije htjela da glasa oko novih koeficijenata.

Višković je podsjetio da su entitetski premijeri uspjeli na jednom partnerskom osnovu i razgovoru da dođu do kompromisa.

"U tom momentu je bilo prema Republici Srpskoj više od 40 miliona KM dugovanja i mi smo rekli - sada idemo na raspodjelu prema važećoj potrošnji, a to da se namiruje kroz šest jednakih tranši. Tako smo ispeglali to dugovanje i odblokirali smo taj zarobljeni koeficijent za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza", dodao je Višković.

On je napomenuo da je u mandatu aktuelne Vlade Srpske koeficijent raspodjele prihoda od indirektnih poreza veći od "tog zarobljenog koeficijenta".

Premijer Srpske je rekao da Vlada na čijem je čelu ima najviše razumijevanja za privredu, realni sektor i za privređivanje.

Višković: Iznos budžeta veći za osam miliona KM od rebalansa

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je večeras da je usvojeni budžet Srpske za narednu godinu od 4,024 milijardi KM veći od rebalansa za ovu godinu za osam miliona KM.

On je dodao da je rebalans od usvojenog budžeta za ovu godinu bio veći za 220 miliona KM, ali bez sredstava MMF-a dobijenih po osnovu specijalnih prava vučenja.

"Smanjili smo budžetski deficit, smanjili smo potencijalno kreditno zaduženje. Okvir za rebalans budžeta za ovu godinu u odnosu na redovno usvojeni budžet bio je za 420 miliona KM veći. Od tog iznosa 200 miliona KM su bila sredstva MMF-a po osnovu specijalnih prava vučenja, a imali smo uvećane prihode za 220 miliona KM, koje smo iskoristili za razne korekcije u budžetu, povećanje plata, penzija, davanja za realni sektor", rekao je Višković.

On je podsjetio da je 200 miliona KM sredstava MMF-a upotrijebljeno za smanjenje kreditnog zaduženja koje je bilo planirano u ovoj godini.

Višković je naveo da se u budžetu za narednu godinu na rashodovnoj strani Srpska, u suštini, odriče sredstava od 280 miliona KM, gdje spada 60 miliona KM za penzionere, i isto toliko za povećanje plata u javnom sektoru, 80 miliona KM za privredu kroz smanjenje poreskih stopa i parafiskalnih nameta, 26 miliona KM za dječiju zaštitu, 16 miliona KM za boračka primanja, osam miliona privredi i tako dalje.

"Kad se na tih 280 miliona KM uzme 220 miliona KM koliki je bio rebalans, to je 500 miliona KM. Ako je neko u poziciji da u godini dana za 500 miliona KM oslobodi budžet, onda se to mora respektovati", naglasio je Višković.

On je dodao da u postupku usvajanja budžeta nije dobio nijedan amandman koji se tiče prihodovne strane, već su se odnosili na rashodovnu stranu i da je vrlo teško držati prihodovnu i rashodovnu stranu budžeta u "egalu".

"Neko misli da može samo trošiti, a ne voditi računa o prihodima, ali takvo razmišljanje vodi ka bankrotu. Ljudi često da bi se dodvorili nekoj populaciji, iznose populističke zahtjeve ne vodeći računa odakle obezbijediti novac", rekao je Višković.

On je naveo da u Vladi postoji jasan princip da se može obećati ili dogovoriti sa socijalnim partnerima samo ono što se može finansirati.

"Često se čuje ona priča - zadužuju. Izvinite, tačno zakonom su pripisani limiti i ukupnog duga i javnog duga i odnos deficita prema bruto domaćem proizvodu. Republika Srpska sve to ispunjava", istakao je Višković.

On je ocijenio da svaka nova vrijednost generiše potrošnju i kada postoji rast nove vrijednosti može se planirati i veća potrošnja, jer ta nova vrijednost treba da stvori novu akumulaciju koja dovodi poziciju rasta prihoda.

Višković je dodao da kada se ima rast prihoda, onda se mogu na rashodovnoj strani planirati veća davanja.

"Naša ekonomija je krenula putem oporavka i stabilizovala se iako smo još u situaciji pandemije virusa korona, i bila je u poziciji da uplati i veće poreze. Sve to je generisalo rast prihoda", rekao je Višković.

Prema njegovim riječima, teško je u ovom momentu reći da li će se napuniti budžet od preko četiri milijarde KM, s obzirom da je teško, politički opterećeno vrijeme, situacijom sa virusom korona, da predizborna kampanja nije takoreći ni prestajala od opštih do lokalnih izbora, pa od lokalnih do opštih.

"Ako ste na poziciji predsjednika Vlade, onda morate vjerovati u to što radite, to što kreirate, ali uvijek se može desiti i neka nepredviđena okolnost koja u datom momentu može poremetiti planove, ali i u takvim momentima se mora pribjegavati određenim mjerama i korekcijama, a zakon i predviđa rebalans budžeta", rekao je Višković.