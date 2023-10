Višković: Proces protiv Dodika i Lukića kontrolišu određeni centri moći

Radovan Višković, premijer Republike Srpske rekao je da proces protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i Miloša Lukića, v.d direktora Službenog glasnika Republike Srpske, proces ne protiv njih dvojice već protiv Republike Srpske.

"Imamo proces koji kontrolišu određeni centri moći i nije više tajna da na čelu toga stoje SAD i nelegalni visoki predstavnik i Sud BiH. Imamo težak zadatak da se pravnim sredstvima branimo protiv nepravde", rekao je Višković za RTRS.

On je rekao da je glavna odgovornost Dodika i Lukića to što su radili svoj posao u skladu sa zakonom, i da uopšte nisu imali mogućnost da to ne urade, odnosno da Dodik ne potpiše zakon, a Lukić ga objavi.

"Iće se u političkom progonu dalje. Tužilac će na početku tražiti izricanje mjera kao što je da se zabrani obavljanje zadataka predsjedniku ili direktoru službenog glasnika ali to bi bilo katastrofalno za BiH i sve institucije", rekao je Višković.

On je rekao da Kristijan Šmit, koji se predstavlja kao visoki predstavnik to nije i da on ne može nametati zakone.

"Sud BiH može da sudi po zakonima koji usvoje nadležni organi u BiH, a za Sud BiH to je Parlamentarna skupština BiH. Očekujem da Šmit brzo napusti BiH jer nema potvrdu Savjeta bezbjednosti UN-a", rekao je Višković.

