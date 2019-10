Višković: Procesuiranje ratnih zločina blokirano u Savjetu ministara

MRKONJIĆ GRAD - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas da je Srpska zainteresovana da bude usvojena strategija za rad na predmetima ratnih zločina u BiH, ali da je to blokirano u Savjetu ministara.

"To nije do Republike Srpske koja je sve uradila i jedina je u BiH zainteresovana da ova zemlja funkcioniše. To je pitanje za drugi nivo vlasti. Strategija je zapela u Savjetu ministara, odnosno Ministarstvu civilnih poslova i oni su adresa koja treba dati odgovor zašto se to ne dešava", rekao je Višković novinarima u Mrkonjić Gradu.

Prema njegovim riječima, strategija treba da bude usvojena i da pitanje ratnih zločina konačno bude riješeno.

"Valjda bi 25 godina poslije ratnih dešavanja trebalo podvući crtu i to pitanje riješiti, ali očigledno je da im nije u interesu da se to riješi", naglasio je Višković.

Nacrtom strategije za procesuiranje ratnih zločina u BiH predviđeno je da do 2023. godine bude završeno procesuiranje ratnih zločina.