Višković: Promjene u Vladi do kraja godine

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je zadovoljan dosadašnjim radom Vlade, ali da može i mora još bolje, zbog čega će do kraja godine biti nekih promjena u Vladi.

"Promjena će biti. Ne želim da govorim ni o četiri niti o 10 mjesta. Promjena će biti i to do kraja godine. Sad, koji su razlozi za promjene to je manje važno. O tome ne treba previše dizati prašinu. Vlada, premijer, ministri nemaju ograničen rok trajanja. Vlada je tim i mora da radi najbolje što zna", rekao je Višković.

Govoreći o najavljenom smanjenju broja zaposlenih u administraciji Vlade Srpske, Višković je rekao da je percepcija javnosti da ima mnogo zaposlenih u Vladi Srpske, dodajući da na lokalnom nivou ima definisan broj tri zaposlena na 1.000 stanovnika.

"U državnim institucijama nemate taj broj definisan. Idemo u smanjenje administracije. Nama fali radnika, ali imamo višak neradnika. U svim institucijama imamo taj problem", pojasnio je premijer Srpske.

Odgovarajući na pitanje da li su partije glavni krivci za to kroz "uhljebljavanje" članova, Višković je rekao da djelimično jesu.

"Možda se nekom neće svidjeti moj stav, ali mijenjaju se i generacije i pristup. Kad kažete partije, zašto nisam pristalica ove teze - pa partija ti je dala šansu, a ako si iole pametan i odgovaran kao radnik ti ćeš tu šansu iskoristiti. Neće partija za tebe raditi. Ako si došao do radnog mjesta i preko partije, to se mora radom opravdati", istakao je Višković.

Govoreći o formiranju vlasti na nivou BiH, Višković naglašava da, ukoliko ne bude formiran Savjet ministara, neće biti dobro ni za jedan nivo vlasti u BiH.

"Nije ovdje sporan ni rok od 30 dana o kojem se sada priča. Sporno je da ako ne bude Savjeta ministara, nijedan nivo vlasti u BiH se neće baviti životnim pitanjima, ekonomijom i projektima, već će se `zabaviti sami sa sobom` i u suštini slijedi tavorenje i velika šteta za BiH", rekao je premijer Srpske.

Komentarišući tvrdnje opozicije da sporazumom SNSD-a, SDA-a i HDZ-a BiH, "SNSD uvlači Republiku Srpsku u NATO", Višković je citirao predsjednika SNSD-a Milorada Dodika u vezi sa sporazumom: "Čitajte šta piše!".

"To što pojedinci tumače sporazum svako na svoj način, to je njihov problem. Sporazum je više nego dobar za Republiku Srpsku. Pojedinci iz Srpske su frustrirani zbog svojih pozicija, pa sada galame. Republika Srpska da je bila pametna, trebalo je da ćuti ovih 30 dana i ništa ne komentariše", naveo je Višković.

On kaže da postoji direktna i indirektna šteta za Srpsku zbog neformiranja Savjeta ministara i da se ona mjeri milionima KM.

"Samo od novca koji se prikuplja u Upravi za indirektno oporezivanje, a gdje se već dvije godine primjenjuju koeficijenti loši po Srpsku, šteta za budžet Srpske je oko 55 miliona KM. Podnijeli smo tužbu i čekamo epilog", rekao je Višković.

On je naveo da od maja 2017. godine Srpska trpi milionsku štetu, a novac građana i budžeta Srpske odlazi u Federaciju BiH.

"To je ozbiljan novac za Srpsku. Morali smo podnijeti tužbu jer po zakonu i Ustavu moram da štitim Srpsku", naveo je Višković.

On je rekao da čak postoji problem i sa projektom Koridor "Pet ce" kroz Srpsku.

"Usvojili smo kreditno zaduženje od 300 miliona KM, a taj se kredit ne može realizovati dok ne prođe Savjet ministara i parlament BiH", pojasnio je Višković.

On je istakao da je saradnja Republike Srpske sa Srbijom više nego dobra i da je Srbija kroz projekte iz svog budžeta u protekle dvije-tri godine pomogla Srpskoj sa oko 50 miliona KM, dodajući da je riječ o projektima sprovedenim u skoro svim opštinama u Srpskoj i u opštinama u Federaciji BiH gdje žive Srbe.

"Idemo i korak dalje, tako u Zakonu o podsticajima, koji je usvojen polovinom ove godine, ima dio koji planira podsticaje koje ćemo dobiti od Srbije kao pomoć da ohrabrimo privrednike iz Srbije da ulažu u Srpsku. Biće podržani od Vlade Srbije da ulažu u Srpsku, kao što su strani investitori dobili podsticaje da ulažu u Srbiju", naveo je Višković.

On je naveo da već postoje interesovanje konkretnih firmi iz Srbije i da su stigla i pisma namjere.