Višković: U Srpskoj zaposleno više od 267.000 ljudi, najviše do sada

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da Srpska trenutno ima više od 267.000 zaposlenih, što je najviše do sada.

"Nije do kraja tačna priča da se na zavodima za zapošljavanje smanjuje broj nezaposlenih zato što ljudi odlaze", rekao je Višković večeras za RTRS i dodao da će Vlada Srpske nastaviti da pruža podršku realnom sektoru.

Višković je istakao da je Vlada nedavno usvojila Akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu, kojim je predviđeno 17 miliona KM za podsticaje novom zapošljavanju, naglasivši da je ovim mjerama predviđeno da za sve novoprimljene radnike na kraju godine budu vraćeni uplaćeni porezi i doprinosi.

"Sa Vladom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dogovorili smo da oni iz svog Fonda za zapošljavanje, na isti način kao što stimulišu privredne subjekte koji dolaze iz inostranstva u Srbiju, podstiču i svoje privredne subjekte da ulažu i otvaraju nove pogone i radna mjesta u Republici Srpskoj", rekao je Višković.

On je naveo da je resorno ministarstvo sačinilo radnu verziju zakona o inspekcijskom nadzoru, koja je dostavljena na razmatranje sindikatu i poslovnoj zajednici, ističući da se uskoro očekuje donošenje ovog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Ovim zakonom želimo da zaštitimo poštene privredne subjekte koji redovno izmiruju obaveze", rekao je premijer Republike Srpske.

On je naglasio da je uvjeren da će, ukoliko se uspije smanjiti "siva ekonomija" za 50 odsto u Srpskoj u mandatu ove vlade, biti napravljena epohalna stvar.

Višković je naveo i da će Vlada kroz izmjene Krivičnog zakonika predložiti da se utaja poreza tretira kao krivično djelo, za šta će biti predviđena kazna zatvora.

Komentarišući građansku inicijativu o besplatnim udžbenicima za sve osnovce u Republici Srpskoj koja je nedavno usvojena u Narodnoj skupštini, Višković je istakao da će Vlada od iduće školske godine ovo pitanje na neki način riješiti.

"Pronaći ćemo neki koncept za rješavanje ovog pitanja za šta je potrebno u budžetu Republike Srpske obezbijediti 11 miliona KM", rekao je Višković, dodavši da bi besplatne udžbenike trebalo omogućiti djeci kojima je to zaista potrebno.

Govoreći o demografskoj politici u Republici Srpskoj, Višković je naveo da je potrebno objediniti resurse predsjednika Srpske i Vlade, kako bi zajedno osmislili koje mjere treba da preduzima na poboljšanju demografske pozicije. On smatra da bi u Srpskoj trebalo podsticati rađanje prvog djeteta.

Kada je riječ o političkoj situaciji u BiH, Višković je naglasio da se jedino Republika Srpska bori za opstanak BiH u dejtonskim granicama i okvirima, dok svi oni, koji se kunu u BiH, rade na njenoj razgradnji.

Višković naglašava da bi bilo dobro da postoji blok srpskih stranaka u novom sazivu Savjetu ministara kako bi još više bio zaštićen interes građana Republike Srpske.

Prvo sanirati zaostale obaveze, pa povećati plate u zdravstvu

Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da u ovoj godini prvo treba sprovesti Akcioni plan rješavanja problema u zdravstvu Srpske koji predviđa kompletno saniranje zaostalih obaveza od 1,07 milijardi KM u naredne tri do četiri godine, da bi bilo moguće povećati plate u ovoj oblasti.

"Ukoliko bi se u ovom momentu išlo na povećanje plata zdravstvenim radnicima, kako to traži sindikat za 30 odsto, onda bismo morali odustati od vraćanja dugova u zdravstvu", rekao je Višković večeras za RTRS.

On se nada da će se Akcionim planom, koji je danas usvojila Vlada Srpske, pokušati da do kraja ove godine u sistem trezorskog poslovanja bude uvedeno najmanje 15 do 20 domova zdravlja od ukupno 60, ali je prije toga potrebno riješiti obaveze i dugove.

Višković je naglasio da Vlada Republike Srpske ne želi da teret dugova domova zdravlja prebaci na lokalne zajednice jer bi to opteretilo njihove budžete.

"Mi smo te domove zdravlja mogli prebaciti na trezor i prije Nove godine, ali su lokalne zajednice već usvojile budžete. Želimo da svu proceduru sprovedemo do kraja ove godine, da bi oni sa novim budžetom od Nove godine bili na trezoru i preneseni na upravljanje lokalnim zajednicama", pojasnio je Višković i podsjetio da su trezorsko poslovanje kao pilot-projekat uveli domovi zdravlja u Prnjavoru i Čelincu.

On je rekao da će o sanaciji zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj razgovarati i sa predstavnicima Svjetske banke tokom boravka u Vašingtonu između 10. i 15. aprila na godišnjoj konferenciji MMF-a i da vjeruje da će predstavnici te dvije međunarodne finansijske institucije podržati ovaj koncept Vlade Srpske.

Višković ističe da je ovim mjerama moguće oporaviti zdravstveni sistem u Republici Srpskoj.

On je naglasio da Vlada Republike Srpske ulaže sredstva u sanaciju, proširivanje i izgradnju zdravstvenih ustanova i opremu u Srpskoj da građani ne bi morali da na zdravstvene preglede i dijagnostiku odlaze u Banjaluku, već da to čine u lokalnim zdravstvenim ustanovama.