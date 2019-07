Višković: Riješiti raspodjelu sredstava UIO, pa i sudski

SARAJEVO - Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da se Srpska na tužbu protiv Federacije BiH (FBiH) zbog načina raspodjele prihoda koje prikuplja Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH odlučila zato jer je prošlo suviše vremena od posljednjeg usaglašavanja koeficijenata u maju 2017. i jer nema interesovanja druge strane za rješavanje tog pitanja.

Višković je naveo da je pristalica toga da se odluke o raspodjeli prihoda UIO ne donose kao do sada konsenzusom, već većinom, jer obračun radi Uprava, a ne vlade ili entitetski i ministri u Savjetu ministara.

"A UIO BiH je zajednička institucija i Vlade Republike Srpske i Vlade FBiH. Ispada da Vlada FBiH ne vjeruje svojoj instituciji", rekao je Višković i upitao da li je ta institucija potrebna ako joj se ne vjeruje.

On je za sarajevsko "Oslobođenje" rekao da će Srpska tužbom ići prema sudovima u Republici Srpskoj, da bi bila razmotrena nadležnost i da ne bi bilo da neko nije nadležan za to.

"Zašto? Zato što već imamo presuđenu stvar, nešto što je izvršno i onda ponovo neki sud ili sudija se drznuo i stavio to na stendbaj do septembra. To je nedopustivo", naglasio je Višković.

On je podsjetio da blokada sredstava "Elektroprenosa BiH" traje već 18 mjeseci i da je taj novac propao.

"Već 18 mjeseci ne ulažemo u nove kapacitete, u održavanje i popravku sadašnjih i rizikujemo da svi u BiH ostanemo bez napajanja strujom", upozorio je Višković.

On je rekao da je šteta zbog neformiranja nove Vlade FBiH i Savjeta ministara višestruka budući da nema mogućnosti dogovora o brojnim pitanjima, među kojima bi trebalo da bude i pitanje o diferenciranoj stopi PDV-a.

"Smatram da je više nego fer da imamo diferenciranu stopu. Ne može po istoj stopi biti oporezovan 'fićo' i 'mercedes', hljeb i viski, bebi krema i 'Bosov' parfem", naveo je Višković.