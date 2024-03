Višković: Sankcije nas neće uplašiti

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je da su sankcije koje su Sjedinjene Države uvele saradnicima predsjednika Republike još jedan u nizu udara na Srpsku, ali da je neće oslabiti, već će ojačati nastojanja srpskog naroda da još više čuva i jača ustavne kapacitete Republike Srpske.

"Današnje sankcije nisu ništa drugo već još jedan od udara u nizu na Republiku Srpsku. One predstavljaju odraz želje da se Srpska oslabi, a pojedinci na koje se sankcije odnose uplaše. Niti će Republika Srpska oslabiti niti će se ljudi koji časno obavljaju svoje funkcije i poslove uplašiti, naprotiv ovakvi postupci ojačavaju nastojanja srpskog naroda da još više čuva i jača ustavne kapacitete Republike Srpske", naveo je Višković.

On je istakao da je licemjerno navoditi kao razlog za sankcionisanje navodno podrivanje Dejtonskog sporazuma, kada to svakodnevno čine neimenovani stranci i njihove diplomate, i to na otvoren način, koristeći ucjenjivačke metode, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

"Republika Srpska je navikla na ovakvu vrstu pritisaka i izgradila jake mehanizme odbrane, koji su se pokazali kao vrlo efikasni, i ono što je najvažnije mi nastavljamo svojim putem, putem razvoja i političke stabilnosti", rekao je Višković.

Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija saopštila je da je uvela sancije generalnom sekretaru i savjetniku predsjednika Republike Srpske Jeleni Pajić Baštinac i Branislavu Okuki, te predsjedavajućoj Vijeća naroda Srpske Srebrenki Golić, jer su organizovanjem i obilježavanjem Dana Republike Srpske, 9. januara ove godine "podrivali mir i stabilnost u BiH".

