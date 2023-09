Višković: Šmit da pribavi papire ili da se vrati u svoju zemlju i uživa u životu

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković pozvao je Kristijana Šmita da obezbijedi papire za obavljanje posla u BiH ili da se vrati u svoju zemlju i uživa u životu.

"Krajnje je vrijeme da se odgovara za svoje postupke. U medijima čak izgovaram njegovo ime i prezime, kao pojedinac on me u suštini ne zanima. Ako je dejtonskim ustavom predviđeno da visoki predstavnik u BiH treba da ima potvrdu u Savjetu bezbjednosti UN, a 'gospodin dotični' to nema, onda on ne može biti legalan i kao takav nije priznat u Republici Srpskoj", rekao je Višković u Banjaluci govoreći o najavljenoj uredbi kojom će Kristijanu Šmitu, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, biti zabranjen ulazak u Republiku Srpsku.

On je naveo da nema ništa ni protiv njega ni protiv zemlje iz koje dolazi, naglasivši da bi to isto učinili i da dolazi iz Ruske Federacije ili iz bilo koje zemlje EU.

"Moraš imati validna dokumenta da bi radio posao za koji se predstavljaš. Ono što danas imamo, pogotovo donošenje i nametanje zakona, dovodi nas u poziciju da neko ko je došao turistički u BiH kaže 'ja danas ovdje odlučujem, ja se pitam i donosim zakone'", naveo je on, prenosi Srna

Višković je postavio pitanje - šta će izbori u BiH, tolike skupštine, premijeri, ministri, uopšte vlast?

"Imate onda tog čovjeka pa neka on onda preuzme brigu za BiH, neka se brine za plate penzije i druga davanja. Ne, on radi po principu 'ja ću birati ono što meni odgovara, a vi se bavite onim čime se ja u životu ne bih bavio'", rekao je Višković.

On je dodao da je to prije svega poniženje za BiH, te da ga kao akademskog građanina zabrinjava zašto su građani drugog entiteta prihvatili tu činjenicu.

"Zašto su prihvatili da imaju protektora i protektorat kakvog nema nigdje u svijetu. Jesmo li mi najgora zemlja na svijetu? Ja ne mogu da živim u takvoj zemlji i neću da se pomirim sa tom činjenicom. Ovo je najbolja zemlja na svijetu, ovdje žive pametni ljudi koji imaju obraza i odgovornosti za svoju zemlju", naveo je Višković.

On je dodao da nigdje u svijetu nema da "neko sjedne u restoran i napiše zakon koji onda predstavi kao zakon te zemlje", poručivši da to ne može da prihvati.

"Ovo je zemlja naših predaka, naša očevina i mi je najviše volimo i ne može je više voljeti neki neizabrani stranac. To važi za Srbe, Hrvate i Bošnjake i ostale u BiH. Nemojte dozvoliti da nas ponižavaju, da nam neko drugi nameće zakone. Vidjeli ste kako možemo u Savjetu ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH usvojiti zakone oko kojih se dogovorimo. Ovo je poniženje za inteligenciju svih građana BiH, bez obzira na vjersku ili nacionalnu pripadnost", rekao je Višković.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je ranije da se priprema uredba o zabrani ulaska Kristijana Šmita u Republiku Srpsku, a policijske stanice će imati zadatak da, kada se ta "bjelosvjetska lopuža nađe u Republici Srpskoj, organizuju jedinice i da ga izbace".