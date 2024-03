Višković: Šmit nam se "uvukao" iza leđa

Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, kazao je da u materijalima koji su dostavljeni poslanicima, stoji sažetak svega što je u prethodnih nekoliko godina imalo uticaj na cijeli svijet, pa i na Republiku Srpsku, po pitanju bezbjednosti i političkog statusa.

Rekao je da se radi o neviđenom pritisku, koji odavno nije politički, već da se direktno odnosi na sve građane Srpske.

“Svaka naša odluka biće odmjeren odgovor. Sve je teže voditi borbu van institucija, ali i institucionalno. Tu su suđenje predsjedniku Republike Srpske, nepokretna imovina, pristup Srpske međunarodnom tržištu finansija, poput brisanja računa pojedinaca i pravnih lica, namjerava se poljuljati povjerenje u MUP RS. Postavlja se pitanje da li postoje ljudska prava da se ljudi zaštite od takvog jednostranog nasilja“, kazao je Višković.

A onda, naveo je, došlo se do nečega što se može nazvati rubrikom “vjerovali ili ne“.

“Dobili smo pozitivne vijesti od strane Evropskog savjeta. Mi nismo likovali, ali taj status je BiH dobila i zahvaljujući Republici Srpskoj. A onda, pet dana poslije se pojavi nelegalni, koji nameće izmjene i dopune Izbornog zakona BiH. Čak je zatekao i one koji su sa njim pregovarali i dogovarali. Imate uzurpatrora u BIH jer je nametnuo rješenja koja ni prije njega nisu činili ni drugi uzurpatori. Od 117 rješenja, vidjećete da 116 ništa ne znači. Ali su dvije koje znače,a to je da se CIK BiH prigrabi da bira članove, pa da budu do smrti. A onda dolazimo do člana 8. koji je prepisan iz Kriivičnog zakona BiH, koji kaže da niko ne može da se bavi politikom sa krivičnom odgovornoršću, pa su otišli i korak dalje, da se može ići na suspendovanje. Dakle, jedini razlog je da se predjedniku Srpske Miloradu Dodiku zabrani političkog djelovanje, da omogući Sudu BIH, da izrekne ovu mjeru koja je ugrađena u Izborni zakon BiH, pa da CIK BiH zabrani nekome rad i političko djelovanje“, tvrdi Višković.

Kazao je da nema iskrenosti prema BiH, da ona treba da se drži u „raljama moćnika“ i da se u viišim ciljevima drži kao rizično područje, koje se koristi kada zatreba.

“BiH se isključivo koristi za postojanje OHR-a. Jer ako smo vidjeli da su političari uspjeli dogovoriti nešto, nešto nisu, ali bi se to dogodilo u narednom periodu. Ali strane ambasade to jednostavno ne žele. Sve dok se domaći političari plaše svojih riječi, ovdje nema budućnosti“, rekao je Višković.

Što se tiče dolaska Šmita u BiH, Viškvović je rekao da se on “ušunjao“ iza leđa, jer je došao iz Dubrovnika, što, ističe, nije uradio niko do sada.

“Možda je bio na moru, pa su mu rekli, ajde tamo. Ima toliko drskosti da kaže da bez njega nema BiH, niti entiteta. Ali ne može da pokaže da ga je imenovao Savjet bezbjednosti UN-a. Šta je odgovor na nezakonito postupanje? Možda zvuči nerealno, ali je to pogaženo međunarodno pravo, koje je ipak mora nekad pojaviti. Šta je odgovor na Šmita? To je sistematičnost i doslovna primjena Dejtona, onako kako to Republika Sprska oduvijek radi. Svi zvaničnici Srpske su uvijek pozivali na poštovanje Ustava BIH i Dejtonskog mirovnog sporazuma“, dodao je Višković.

On je podsjetio da nigdje u Aneksima Ustava BiH ne piše nametanje rješenja, hapšenje ljudi, odluke PIC-a.

“Odgovor na pritiske svih vrsta i boja je jedinstvo. Oni kažu – nemojte više da čujem da se dogovarate, jer ćemo mi sad sve da poništimo. Šmitovi potezi štete bezbjednosnoj i ekonomskoj situaciji u BiH. Oni su kreatori kriza u BiH, a nisu to vlade, niti političari. To su strane ambasade“, poručio je predsjednik Vlade RS.

Obezglavljeni Sud BiH pokušava dobiti ključno mjesto da pravi pritiske prema Republici Srpskoj.

“Pa se tu upecala Venecijanska komisija koja je rekla da bi sudije mogle biti i doživotno. Zamislite samo da imate devet sudija, a da svi imaju po 90 ili 150 godina. A druge zemlje su to davno ograničile. Neću više ništa da kažem“, rekao je Višković.

Ponovio je da će imovinom Srpske raspolagati i za nju odgovarati Republika Srpska i niko drugi.

