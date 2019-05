Višković: Spremna tužba protiv UIO i Federacije BiH

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da ne očekuje ništa od sutrašnjeg sastanka Upravnog odbora Uprave za indirektno oprezivanje /UIO/ BiH, te da je spremna, ali još nije pokrenuta tužba protiv UIO i Federacije BiH /FBiH/ zbog neprimjenjivanja novih koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza.

"Posljednji put su ti koeficijenti usaglašeni u maju 2017. godine i od tada su uvijek bili na štetu Republike Srpske. Samo u prošloj godini Srpska je oštećena za 33 miliona KM", rekao je Višković novinarima u Banjaluci.

Višković je naveo da je razgovarao sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem koji mu je rekao da se o tom pitanju može dogovarati kada bude izabrana nova Vlada FBiH, jer do tada federalna strana nije u poziciji da bilo šta pregovara, jer on /Novalić/ ne može da preuzme nikakve obaveze.

"NJihova molba bila je, s obzirom na to da se očekuje formiranje nove federalne vlade do kraja maja, da naša tužba ne ide bar do kraja ovog mjeseca, što smo uvažili i nećemo ih tužiti do tada", rekao je Višković.

On je naveo da je poslije toga po zakonu dužan da ih tuži, jer je kao premijer odgovoran za republički budžet i njegovu zaštitu.

Višković je rekao da će večeras i sutra predstavljati Srpsku na sastanku Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/ u Sarajevu, dodajući da većinu infrastrukturnih projekata finansira ova banka, te da će se proći kroz te projekte da se vidi šta je završeno, šta nije, a šta su sljedeći planovi.

On je dodao da, kada ova banka finansira infrastrukturne projekte, uvijek se ima do 10 odsto grant sredstava i da je to nešto što Srpska ne želi da izgubi, navodeći da Republika Srpska želi nastavak izgradnje auto-puta od Doboja prema Vukosavlju, što je vrijedno narednih 150 miliona evra.

"Što se tiče Svjetske banke, razgovaraćemo i o rješavanju problema nagomilanih dugova u zdravstvenom sektoru i očekujemo pomoć ove banke, na šta su oni spremni", naveo je Višković.