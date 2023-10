Višković: Srpska neće dozvoliti da se BiH pridruži sankcijama protiv Rusije

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković je na sastanku u Moskvi sa potpredsjednikom Vlade te zemlje Aleksandrom Novakom naglasio da Srpska nikada neće dozvoliti da se BiH pridruži sankcijama prema Rusiji.

Višković je naglasio da Republika Srpska ni po koju cijenu ne bi dozvolila da se time naruši vjekovno prijateljstvo dva naroda, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

On je zahvalio Vladi Ruske Federacije i predsjedniku Vladimiru Putinu za to što su, u vrijeme velikog rasta cijena gasa, omogućili da Srpska ovaj energent dobija po znatno nižim cijenama od onih koje su u to vrijeme vladale na tržištu.

"Ovaj sastanak bio je prilika da razgovaramo o produženju postojećeg i potpisivanju višegodišnjeg ugovora o snabdijevanju ruskim gasom. Kada je riječ o gasu, ostajemo privrženi izgradnji istočne gasne interkonekcije, koju bi radili zajedno sa ruskim `Gaspromom`. Već sutra, sa rukovodiocima `Zarubežnjefta` nastavićemo razgovore o toj temi. Za nas, veoma je važna podrška Vlade Rusije i potpredsjednika Novaka tim projektima", rekao je Višković.

On je zahvalio potpredsjedniku ruske Vlade na pozivu za učešće u radu Šeste ruske nedjelje energetike, koja se održava u Moskvi, u prisustvu brojnih kompanija i državnih delegacija.

"Počastvovani smo time što smo, učešćem u radu panel-diskusije u okviru ovog foruma, dobili priliku da iznesemo svoje mišljenje u vezi sa sadašnjom i budućom energetskom tranzicijom na prostoru Balkana i Evrope", naglasio je Višković.

Potpredsjednik Vlade Ruske Federacije Aleksandar Novak pozdravio je neutralni stav Srpske zahvaljujući kojem BiH nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji.

"Zbog takvog, neutralnog stava Srpske, BiH nije uvrštena na listu neprijateljskih zemalja. Cijenimo takav stav Republike Srpske, prepoznajući ga kao čin prijateljstva naših naroda, a svjesni činjenice da Republika Srpska trpi pritiske zbog takvog stava", rekao je Novak.

On je izrazio zahvalnost za to što je premijer Srpske uzeo aktivno učešće na panel diskusiji u okviru Ruske nedjelje energetike.

"Naša ekonomska saradnja se uspješno razvija, uključujući i redovne isporuke gasa, a razgovarali smo i o dugoročnim ugovorima o isporukama gasa, kao i povećanju obima isporuke", rekao je Novak.

On je dodao da je na sastanku ocijenjeno da se saradnja razvija uspješno, te da se pouzdano i stabilno realizuju isporuke gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srpsku.

"Govorili smo i o dugoročnim ugovorima o isporukama gasa. Imamo dobru saradnju i u oblasti nafte, a pričali smo i o perspektivama saradnje. U oblasti gasa smo pričali ne samo o isporukama, nego i o povećanju obima, i o izgradnji novog pogona", rekao je Novak.

Osim Viškovića i Novaka, sastanku su prisustvovali i ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić, šef Predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović, direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović, kao i direktori "Gasproma" i "Zarubežnjefta".

U nastavku posjete Ruskoj Federaciji, premijer Republike Srpske Radovan Višković sutra će u Moskvi razgovarati sa predstavnicima više kompanija u vezi sa projektom gasifikacije Republike Srpske. Biće održan i sastanak sa predstavnicima kompanije "Zarubežnjeft", prenosi Srna.

