Višković: Srpska poziva ambasadore da sve u BiH tretiraju na isti način

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je večeras da Srpska poziva sve ambasadore u BiH da pokušaju raditi svoj posao u skladu sa zakonom i Ustavom i da sve u BiH tretiraju na isti način.

"Mi smo spremni da se ponašamo i radimo u skladu sa zakonom i Ustavom, ali se tako mora ponašati i druga strana. Šta je sa sankcijama za zvaničnike u Federaciji BiH /FBiH/ jer nisu implementirali više od 30 odluka Ustavnog suda? Šta je sa Mostarom u kojem 15 godina nema izbora? Samo se šalju poruke Srpskoj", rekao je Višković povodom poruka ambasadora SAD u BiH Erika Nelsona da Srpska ne poštuje Dejton i Ustav i da će biti posljedica.

Predsjednik Vlade Republike Srpske istakao je da, ako su ambasadori legalisti, onda bi trebali da važe isti principi za sve.

Višković je rekao da je nakon odluke Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu teško biti optimista, jer su, čim su se pojavili zaključci Narodne skupštine Republike Srpske, iz federalnog Sarajeva reagovali da oni neće i ne žele učestvovati u međuentitetskom razgraničenju, zaboravljajući na obaveze koje proističu iz Dejtona.

"To je proces koji je trebao biti završen i prije 20 godina. To nije nikakva granična linija između Republike Srpske i FBiH, kako žele prikazati, već međuentitetska linija. To nije nikakav hir političara, već životna potreba građana koji žive u blizini ili na toj liniji ili radnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji ne mogu znati dokle je njihova nadležnost", pojasnio je Višković.

Prema njegovim riječima, da Republika Srpska na ovakav način krši Dejton, kao što to radi FBiH, mogle bi se čuti velike optužbe na njen račun iz međunarodne zajednice.

"Zbog toga nisam optimista. Srpska je jasna u svojoj namjeri. Odluka Ustavnog suda o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske jeste kap koja je prelila čašu. Kako da neko knjiži imovinu na BiH kada po Ustavu BiH nigdje ne piše da ona ima imovinu, već je ona vlasništvo entiteta u omjeru 49 i 51 odsto?", upitao je predsjednik Vlade Republike Srpske.

On je pojasnio da odluka Ustavnog suda BiH ne predstavlja problem samo kada je riječ o 90.000 hektara poljoprivrednog zemljišta Republike Srpske, već su tu i šume koje zauzimaju skoro 51 odsto teritorije Republike Srpske, vode, putevi, auto-putevi, objekti, zemljište.

"Dovodi se u pitanje sav proces privatizacije od 1992. godine do danas. To je pravna anarhija. To bi moglo BiH i Srpsku uvesti u probleme iz kojih nikada ne bi mogle izaći", pojasnio je Višković.

On je rekao da ne zna zašto se lideri SDS-a Mirko Šarović i PDP-a Branislav Borenović nisu pojavili na sastanku srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika sa predstavnicima Srba u institucijama BiH i parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, kao i da oni to treba da objasne građanima.

"Ovdje nije ništa uskraćeno PDP-u i SDS-u ili nekoj partiji u Srpskoj. Ovo je bio početak ukidanja Republike Srpske i oni su podržali zaključke Narodne skupštine i to su morali jer je njihovo izborno tijelo Republika Srpska", dodao je Višković.

On je rekao da je izgleda jedino Republici Srpskoj i Srbima stalo do BiH jer se samo oni trude da sačuvaju dejtonsku BiH u kojoj bi svi mogli mirno živjeti i imati ista prava.

"Ovi što se zaklinju u BiH ruše je svojim potezima i tjeraju sve mlade iz nje. DŽaba mi ovdje kreiramo ekonomske mjere, olakšice, povećavamo plate", dodao je Višković.

On je za RTRS rekao da je mislio da novim Savjetom ministara, BiH dobija i novu šansu, ali je danas razočaran.

"Mnogima, pa ni ambasadorima nije u fokusu dobrobit građana koji žive na ovim prostorima, već ona poznata `zavadi pa vladaj`", naglasio je Višković.