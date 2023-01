Višković: Srpska spremna za projekte, najniža plata veća nego u FBiH

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da vrijednost planiranih projekata u Srpskoj iznosi četiri milijarde KM i da prilikom njihove realizacije neće biti zapostavljen nijedan dio Republike.

Višković je u intervjuu Srni naveo da će fokus rada Vlade biti socijalno pravednije društvo, što će biti postignuto uz izradu socijalne karte. Izrada socijalne karte, koja je i dio programskih dokumenata Vlade, trebalo bi da bude završena do polovine ove godine, a Višković dodaje da je potrebno objediniti informacije i dokumente opština, gradova i republičkih institucija.

Na taj način bi se utvrdio broj onih koji zavise od socijalnih davanja, koji su primali pomoć do sada i ko bi mogao biti novi korisnik pomoći lokalnih i institucija Srpske. Predsjednik Vlade rekao je da se zbog navedenog i govori o socijalno pravednijem društvu.

"Mi želimo da imamo uvid zbog onih koji nisu dobili pomoć u proteklom periodu, da to izjednačimo i dovedemo u poziciju socijalno pravednijeg društva. Moramo pobjeći od stereotipa da svi treba krizu da podnesemo na isti način. Nemoguće je i nije korektno. Neko ko nema posao ili ima minimalna primanja ne može nositi krizu isto kao neko ko ima nekoliko hiljada maraka primanja mjesečno", naglasio je Višković.

Zbog izostanka dijaloga socijalnih partnera, Vlada će i ove godine utvrditi iznos najniže plate u Republici Srpskoj, rekao je Višković, naglašavajući da je to zakonska obaveza Sindikata i poslodavaca. On je istakao da će odluku donijeti Vlada, ali i da se čeka na odluke vlada u regionu.

"Mi smo u ovom momentu sa našom najnižom platom daleko ispred drugog entiteta u BiH, pa čak i ispred zemalja koje su puno jače nego što je Republika Srpska. Ima najava da će i oni korigovati minimalnu platu", dodao je predsjedik Vlade.

Višković je rekao da su ispoštovani rokovi i da odluka neće kasniti jer se januarska plata isplaćuje u februaru i podsjetio da je Vlada u maju prošle godine korigovala iznos najniže plate.

Govoreći o prognozama MMF-a za ovu godinu, Višković je istakao da su one pesimistične, ali da ne treba slijediti uvijek smjernice međunarodnih finanijskih institucija jer u suprotnom ne bi bilo povećanja plata i ostalih davanja.

Prognoze govore da rast BDP-a u Republici Srpskoj za 2022. iznosi 4,4 odsto, te je predviđen rast i u ovoj godini.

"Mi smo i u mjerama ekonomske politike, koje je već usvojila Narodna skupština na prijedlog Vlade, projektovali rast BDP-a od 3,5 odsto tako da mi imamo svoje analize i analitiku. Pratimo šta predlažu MMF i Svjetska banka i ostale finansijske institucije, ali kreiramo i vodimo svoju politiku", naglasio je Višković.

Govoreći o realizovanim i projektima čija je realizacija u toku, predsjednik Vlade je naglasio da je Republika Srpska, između ostalog, opredijeljena za izgradnju putne i hidroenergetske infrastrukture, prvenstveno u slivu Drine.

"Mi u ovom momentu imamo ugovorenih i sprovedenih procedura, imovinsko-pravnih odnosa u vrijednosti više od četiri milijarde za infrastrukturne projekte. Naslijedio sam ugovor s kineskim partnerima o izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor i početkom proljeća ulazimo u realizaciju tog projekta, a gradnja će trajati više od tri godine", rekao je Višković.

On je naveo da će u ovoj godini biti završen dio projekta auto-puta od Doboja do Rače, te podsjetio da je završen most kod Gradiške i da Hrvatska nije izgradila pristupne puteve na svojoj teritoriji.

"Razgovarali smo sa kineskim partnerima i o mogućnosti izgradnje brze ceste od Bijeljine do Hercegovine. Za treću traku preko Romanije treba da uradimo projektno-tehničku dokumentaciju. To je, uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, zahtjevan i složen posao", naveo je predsjednik Vlade.

Višković je dodao da će prije biti realizovan projekat izgradnje puta od Foče do Tjentišta sa mostom preko Drine, te da je izabran izvođač radova uz ugovornu obavezu projektovanja i izgradnje ove dionice.

"Imamo namjeru graditi put od Foče prema Šćepan Polju. Posljednji radni dan u Savjetu ministara /tadašnji ministar saobraćaja i komunikacija Vojin/ Mitrović je potpisao ugovor sa crnogorskom stranom o izgradnji mosta na Tari", rekao je Višković.

On je istakao da prije ove vlasti nije bilo kilometra auto-puta u Republici Srpskoj, a da je do danas izgrađeno 120 kilometara s namjerom da bude duplo više.

Višković je ocijenio da su neopravdani navodi opozicije da se ne ulaže na istoku Republike Srpske i da ugovoreni projekti govore suprotno.

"Ne bih se ja složio sa tvrdnjom da se ne ulaže na istoku. Pogledajte investicije. Možda će čak i ovi sa zapadnog dijela imati primjedbe na raspored investicija", rekao je Višković, dodavši da ne očekuje od opozicije da ga hvale, jer je njihov posao da kritikuju, ali da za to nemaju argumente.

Višković je istakao da je prosječna plata u posljednjih nekoliko godina viša u odnosu na Federaciju BiH.

"Povećali smo plate 40 odsto za četiri godine, preraspodijelili više od milijardu maraka u realni sektor. Dobili smo više do 290.000 zaposlenih što je najveći broj otkako se mjeri. Povećava se spoljnotrgovinski saldo, kao i BDP. Rasle su penzije, iznos socijalnih davanja, kao i investicije", istakao je Višković.

Govoreći o radu predstavništava Republike Srpske u svijetu, Višković smatra da su na njihove aktivnosti uticali pandemija, ekonomska kriza i geopolitički odnosi, ali da to ne može biti izgovor i da mogu mnogo bolje.

"Naš fokus u narednom periodu moraju biti naši ljudi koji su uspješni, koji imaju kompanije i razvijen posao", istakao je Višković i najavio da će Vlada stupiti u kontakt s vlasnicima preduzeća u inostranstvu da bi im predstavila potencijale investiranja u Srpsku kako bi radnici iz Srpske ostajali i zasnivali porodice u svojim lokalnim zajednicama.

"Na tome ćemo ozbiljnije raditi. Ima dosta naših ljudi koji su širom svijeta i učiniću sve da nastave sa svojim poslom, ali i da organizuju posao i osnuju preduzeće na ovim prostorima", rekao je Višković.

On je dodao da su brojne lokalne zajednice spremne za nove investicije uz besplatno davanje zemljišta i prateće infrastrukture.

Višković je rekao da postoji spremnost da se reformiše obrazovni sistem da bi se školovao kadar koji je potreban na tržištu rada.

"Naše poreske olakšice su najpovoljnije, ne samo u BiH nego i u regionu, tako da i tu možemo na kvalitetan način da olakšamo posao našim ljudima, ali i svim zainteresovanim za ulaganje u Republiku Srpsku", rekao je Višković.

Navodeći da je investitorima ključna i cijena energenata, predsjednik Vlade je podsjetio da je cijena električne energije u Republici Srpskoj i do pet puta povoljnija nego na berzama širom Evrope.

"Mi smo spremni da je za investitore ponudimo po značajno nižim cijenama uz određen period odgođenog plaćanja i u zavisnosti od visine investicije. Imamo šta da ponudimo, još uz povrat poreza za novozaposlene, ali i investicije", rekao je Višković.

Predsjednik Vlade je pojasnio da su brojne mjere i uvedene s ciljem povećanja stope zaposlenosti, ali i poboljšanja pronatalitetne politike.

"Sve ostalo je manje važno. Ako nas za iduću novu godinu bude za stotinu više, uspjeli smo", naglasio je Višković.

Kada je riječ o izmjenama Ustava Republike Srpske, Višković je rekao da se izmjene mogu očekivati kada se obezbijedi dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini.

On je naglasio da je došlo vrijeme za izmjene jer su spremni pojedini amandmani još od 2008. godine, ali da je sve stalo zbog procedure u Vijeću naroda.

"Potezanje vitalnog interesa u Vijeću naroda je mimo svega onoga kako je zamišljeno to vijeće. Ukoliko se obezbijedi prohodnost, Ustav bi trebao da bude promijenjen. Mi još imamo smrtnu kaznu u Ustavu, glavni grad nije Banjaluka, a ustavna kategorija je popis iz 1991. godine", pojasnio je Višković.

On je rekao da zbog navedenog nije moguće ni reorganizovati rad Vlade i pojedinih ministarstava zbog nacionalnog ključa, postojećeg pariteta i podjele resora.

On je ocijenio da je potrebno urediti Zakon o kleveti o kojem su već sada neosnovano reagovali predstavnici EU i nevladinih organizacija.

"Smatram da su kaznene odredbe prevaziđene i da ih treba izmijeniti. Ja sam za to da Republika Srpska donese zakon o medijima. Zakon o medijima koji se primjenjuje prepisan je iz vremena bivše Jugoslavije. Još su kazne u dinarima", dodao je Višković.

On smatra da bi to trebalo da bude inicijativa koja dolazi od novinara, predstavnika medijskih kuća i udruženja novinara.

"Najmanja namjera je ulaziti u slobodu mišljenja i govora. Informacija s kojom raspolažem je da je većina ozbiljnih medija zainteresovana da ima svoj zakon, da se taj prostor uredi po pitanju prava i obaveza", naglasio je Višković.

Predsjednik Vlade je rekao da u medijima postoji i nelojalna konkurencija i da se brojne nevladine organizacije bave novinarskom djelatnošću, bez adrese i plaćenih obaveza.

"Objavljuje se medijski sadržaj sa neistinitim informacijama, zato što je cilj privući publiku iako je riječ samo o profitu onog ko objavljuje takav sadržaj", zaključio je Višković u intervjuu Srni.

Višković je rekao da će na prvoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske biti riječi o imenima dva nova ministra u Vladi.

On je podsjetio da je Vlada u međuvremenu imenovala vršioce dužnosti, te će do izbora novih ministara resor porodice, omladine i sporta voditi Zlatan Klokić, a rada i boračko invalidske zaštite Siniša Karan.

"Ne možemo govoriti o imenima novih ministara. Hoću da se nađe kadar koji na adekvatan način može da nosi posao. Bolje je da imamo i mjesec dana ljude iz Vlade kao vršioce dužnosti, ali i dovoljno vremena da oni koji treba da daju prijedlog, predlože kvalitetne ljude", rekao je Višković.