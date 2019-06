Višković: Stvoreni su zakonski uslovi za povećanje plata

BANJALUKA - Stvoreni su zakonski uslovi da se radnicima povećaju plate, potvrdio je predsjednik Vlade Republike Srpske, Radovan Višković.

"U razgovoru sa jednim značajnim dijelom poslodavaca oni čekaju da Zakon o podsticajima stupi na snagu, a on zvanično stupa na snagu 1.7. ove godine. Prema tome otvorene su zakonske mogućnosti da poslodavci svojim radnicima povećaju plate i da na to povećanje dobiju značajan povrat sredstava koje bi trebalo da idu prema budžetu Republike Srpske i to je značajna pomoć prema našim poslodavcima", rekao je Višković za ATV.

On je dodao da su sada poslodavci ti koji prema svojim mogućnostima mogu da kreiraju i svoje zbirne stope poreza i doprinosa.

"Ako neko uslovno rečeno poveća 100 odsto platu svome radniku, njemu zbirna stopa poreza i doprinosa neće biti više 60 procenata nego 30", objasnio je Višković.

On se osvrnuo i na izjavu od prije nekoliko dana da bi vrlo rado radio u zajedničkim institucijama zbog toga što tamo radi dosta činovnika koji ništa ne rade, a primaju velike plate.

"Svako bi poželio da ima dobru platu i da ništa ne radi", iskren je Višković.

Predsjednik Vlade Republike Srpske komentarisao je i neformiranje vlasti na nivou zajedničkih institucija i poručio da Srpska trpi veliku štetu zbog toga.

"U Elektroprenosu BiH leži oko 180 miliona maraka, od toga 45 procenata pripada Republici Srpskoj. Zamislite šta bi sad značilo da imate 70 miliona investicija. Koliko bi to značilo za našu javnu potrošnju? Isto tako imamo značajne štete i kod raspodjele koeficijenata PDV, gdje samo za prošlu 2018. godinu u prvih pet mjeseci to je skoro 50 miliona KM. Mi ćemo do kraja ovog mjeseca i narednih par dana podnijeti tužbu i ovdje nije samo u pitanju 50 ili 80 miliona. Problem je što smo izgubili taj novac za investicije i ulaganje", rekao je Višković.

Pojedini poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske poručili su da se posljednja sjednica pretvorila u rijaliti.

"Mogao bih i ja tako da kažem, ali kao predsjednik Vlade ne želim da koristim takve izraze. Narodna skupština kao najveći zakonodavni dom bi morala imati određen dignitet, ali na neki način malo se to urušava ponašanjem pojedinaca. Mogli smo u protekla dva-tri dana čuti sve samo ne ono što je na dnevnom redu. Više se koristi prilika da se pozovu ljudi na večerašnje proteste. Više su poslanici opozicije potrošili vremena pozivajući građane da dođu na proteste. Ali oni su tu, ja im i ne zamjerim. Oni pokušavaju da se na sve načine bore, mada mislim da bi oni trebali da predlažu neke mjere ili ukazuju nama iz vlasti gdje mi griješimo da to zajedno korigujemo. Ali oni su se opredjelili ipak da protestima rješavaju neke stvari", rekao je Višković.