Višković: Sve po Ustavu i zakonu, slijedi javna rasprava od 90 dana o VSTS

DERVENTA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je sve po Ustavu i zakonu što se tiče Nacrta zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Srpske i da će o tom dokumentu biti javna rasprava od 90 dana.

Za reakcije iz Sarajeva tim povodom, Višković je rekao da je "njihovo da reaguju, a naše da radimo".

On je dodao da treba da prihvate razgovor, a ne samo reakcije, navodeći da ne mogu samo medijski komunicirati već treba sjesti za jedan sto i razgovarati o budućnosti BiH, a to su nova radna mjesta, veće plate.

Prema njegovim, predstavnici vlasti, institucija moraju da za stolom donose odluke, dogovaraju, donose najbolja rješenja.

"Ako imaju bilo kakav problem ili bilo kakvu primjedbu vezano za bilo koji zakon, pa i zakon o imovini ili VSTS ili bilo šta drugo onda je korektno da se pozove i kaže da li može da se organizuje sastanak da vidimo šta je plan, da li može da se nađe neko rješenje, postigne dogovor. Očekujem da tako radimo", rekao je Višković novinarima u Derventi.

On je podsjetio da je prije petnaestak dana uputio pismo federalnom premijeru Fadilu Novaliću da razgovaraju o mnogim pitanjima koja zaslužuju da dvije vlade razgovaraju.

Višković je naveo i da inicijativa srpskog člana Predsjedištva BiH Milorada Dodika zaslužuje pažnju dvije vlade i Savjeta ministara da u vremenu inflacije razmišljaju kako pomoći građanima.

On je podsjetio i na svoj ekspoze gdje se i tada pominjala diferencirana stopa PDV-a da oprema za bebe, hrana, osnovne životne namirnice budu, ako treba i nulta stopa oporezivanja, a luksuz da bude oporezovan kao svugdje u svijetu.

"Mislim da od toga nema ništa logičnije, ali nemate sagovornike u BiH da to uradite. Da to radi Vlada, da je njena nadležnost, mi bi to već danas uradili", rekao je Višković.