Višković: Sve projekte na Palama radićemo zajedno

PALE - Premijer Republike Srpske Radomir Višković izjavio je danas na Palama da će Vlada biti partner opštini Pale u narednom periodu i da će sve projekte koji su značajni za ovu lokalnu zajednicu raditi zajedno.

Višković je na obilježavanju Dana opštine Pale i krsne slave - Velike Gospojine poželio da se Pale i dalje razvijaju kao do sada.

"Dolazio sam na Pale i u prethodnom periodu i mogu reći da one prije nekoliko godina i sada nisu isto mjesto. To je zahvaljujući aktuelnoj vlasti republičkog i opštinskog nivoa koji vode računa o razvoju svojih lokalnih zajednica od Trebinja do Novog Grada", rekao je Višković.

On je naveo da su Pale posebno interesantne kao destinacija u istočnom dijelu Republike Srpske, kao studentski centar, te da posebno imponuje što ljudi sa Pala ne odlaze, nego ostaju na tom prostoru, rade, rađaju djecu...

Višković je istakao da kapaciteti vrtića postaju mali, da treba graditi veće i da je to dobra i radosna informacija.

Prema njegovim riječima, Vlada Srpske će pomoći lokalnoj zajednici da se što brže razvijaju kako bi građani koji žive na ovom prostoru imali sve sadržaje neophodne za život.

Višković je dodao da je olimpijska ljepotica Jahorina biser turizma ne samo Republike Srpske nego i ovog dijela Evrope, da je najveće radilište u Srpskoj po investicijama i da će tako biti i narednih godina.

"Mi želimo da Jahorinu skupa s Olimpijskim centrom i lokalnim zajednicama koje gravitiraju području Jahorine dovedemo na nivo da bude jedan od najboljih centara u regionu i šire i ljeti i zimi", istakao je Višković.

Premijer Višković koji je i kum slave čestitao je stanovnicima Pala Dan i krsnu slavu opštine.

Načelnik opštine Pale Boško Jugović čestitao je opštinsku slavu Veliku Gospojinu i zahvalio srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku i premijeru Viškoviću koji su došli da uveličaju ovaj današnji dan.

"Ovo je prilika da sagledamo šta smo uradili tokom ove godine, a zahvalnost dugujemo i Vladi Republike Srpske i Srbije. Očekuje nas još mnogo investicija, od izgradnje parka, obdaništa, ulaganje u poslovnu zonu 'Famos', drugi instrastrukturni projekti za koje će stanovnici sigurno biti zahvalni", naglasio je Jugović.

Slavski kolač povodom Dana i krsne slave opštine Pale Velike Gospojine prelomljen je u salonu "Stanišić", a tom događaju prisustvovali su i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, te premijer Republike Srpske Radovan Višković.

Obilježavanju Dana opštine i krsne slave Velike Gospojine prisustvovali su i , potpredsjednik Narodne skupštine Sonja Karadžić Jovičević, načelnici Kalinovika, Trnova, Rogatice i Istočnog Novog Sarajeva Mileva Komlenović, Milomir Gagović, Milorad Jagodić, Ljubiša Ćosić, predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i predstavnici grada Istočno Sarajevo, Oružanih snaga BiH, Policijske uprave Istočno Sarajevo i brojni građani.