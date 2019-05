Višković: Tužba protiv FBiH ako se ne postigne dogovor o prihodima od indirektnih poreza

SARAJEVO - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da će podnijeti tužbu protiv Federacije BiH /FBiH/ ukoliko sa novim sazivom federalne Vlade ne bude postignut dogovor o primjeni novih koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza.

"Čim bude izabran novi saziv Vlade FBiH mi ćemo sjesti i pokušati da se dogovorimo o tom pitanju", rekao je Višković novinarima u Sarajevu.

Prema njegovim riječima, tužba je napisana i spremna, a "dogovor je da se ne ide sa tužbom dok ne bude formiran novi saziv Vlade FBiH i da se tada pokuša sjesti i dogovoriti".

"Ukoliko se ne možemo dogovoriti, ja i po Ustavu i zakonu kao predsjednik Vlade Srpske moram da podnesem tužbu jer sam i pred građanima odgovoran da štitim budžet i prihode Republike Srpske", dodao je Višković.

On je rekao da donekle razumije zašto FBiH ne želi da to pitanje rješava jer na neki način uzima novac Republike Srpske koji joj ne pripada.

"Nažalost, moram da konstatujem da su zadnji put usaglašeni koeficijenti u maju 2017. godine, dakle prije dvije godine i sve to vrijeme bili su na štetu Republike Srpske", pojasnio je Višković.

On je ukazao da to nije tužba protiv Uprave za indirektno oporezivanje, kako se to u javnosti želi prikazati, niti je o tome ikada razmišljano jer nema nikakvu primjedbu na njihovo izračunavanje.