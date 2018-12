Višković: Tužilaštvo što prije da riješi slučaj "Dragičević"

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković apelovao je da nadležno tužilaštvo što prije riješi slučaj "Dragičević“, kako bi javnost napokon saznala istinu o tom tragičnom događaju.

Višković je u izjavi za Srpskainfo kazao da kao premijer, a prvenstveno kao čovjek, izražava svoje najdublje saosjećanje porodici Dragičević zbog tragičnog događaja koji ih je zadesio.

"Saosjećam sa njihovim bolom. Zainteresovan sam prvenstveno kao čovjek, što sam mnogo puta ponovio do sada, da tužilaštvo što prije okonča taj slučaj. Više sam nego zainteresovan da što prije saznamo istinu i da svi počinioci, koji su u to umiješani, za to i odgovaraju", rekao je Višković.

Dodao je da Vlada Republike Srpske nikada neće stati na stranu i u odbranu osoba umiješanih u taj tragični događaj.

Komentarišući jučerašnja dešavanja u Banjaluci i privođenje Davora Dragičevića, Višković je istakao da nema ovlašćenja da se miješa u rad policije i tužilaštva.

"Očekujem da će policija i tužilaštvo, u skladu sa zakonom i ustavom, uraditi svoj dio posla", naveo je Višković.

On je apelovao na sve građane, ali i na institucije Republike Srpske, da se svako pridržava svojih ovlaštenja i onoga što treba da rade.

" Apelujem i na opoziciju da ne koriste ovu situaciju kako bi još više potpirili negativna dešavanja, nego svi treba da radimo na tome da se situacija smiri i da organi Republike Srpske urade svoj dio posla", rekao je Višković.