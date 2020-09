Višković: U RS izgubljena 13.022 radna mjesta, zaposleno 12.938 radnika

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da su u Srpskoj od početka pandemije virusa korona do danas izgubljena 13.022 radna mjesta, dok je zaposleno 12.938 radnika.

"Sve ono što je radila Vlada i institucije Republike Srpske doprinijelo je da rezultat bude ovakav", rekao je Višković novinarima u Banjaluci.

On je podsjetio da u mnogo razvijenijim ekonomijama za jedan dan bez posla ostane nekoliko desetina hiljada ljudi.

Višković je rekao da je do danas iz Kompenzacionog fonda za privredu i zdravstveni sektor u Srpskoj obezbjeđeno 166 miliona KM, iako je rebalansom budžeta bilo predviđeno 150 miliona KM.

Govoreći o rebalansu budžeta Republike Srpske, Višković je potvrdio da će 2021. godine rata za otplatu kredita biti oko 500 miliona KM, a 2023. godine 988 miliona KM.

"To piše u Srednjoročnom planu budžeta od 2021. do 2023. godine i mi to ne bi ni pisali da nismo u stanju da servisiramo", kaže Višković.

Komentarišući tvrdnje nevladinih organizacija da je od početka pandemije virusa korona bilo više desetina prijava o nezakonitostima u javnim nabavkama za koje niko nije odgovarao, Višković je rekao da ovo pitanje treba postaviti tužilaštvu i sudu.

"Apsolutno podržavam da svi oni koji su bilo šta nezakonito radili za to i odgovaraju. Premijer nije adresa za to, već nadležne institucije kojima je podnesena prijava", kaže Višković.

Komentarišući tvrdnje u javnosti o kupovini glasova, Višković je rekao da po tom pitanju nema grešnih iili manje grešnih.

"Prema informacijama koje dolaze do mene, to svi rade i ja to osuđujem bez obzira od koje političke opcije dolazilo. Legalista sam i priznajem volju građana i glasača koji treba da kažu ko treba da ih predstavlja. Ta kupovina, prije svega, ne ide na čast onima koji prodaju svoje glasove", zaključio je Višković.