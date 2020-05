Višković: Vlada ne razvlači procedure, isplate teku

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da su netačne tvrdnje poslanika PDP-a Igora Crnatka da Vlada namjerno neke procedure razvlači da ne bi isplatila ono što je obećano.

"Na Crnatkovu žalost, a na našu sreću i svih tih ljudi, te isplate teku", rekao je Višković, replicirajući Crnatku tokom skupštinske rasprave o prijedlogu odluke o ukidanju vanrednog stanja u Republici Srpskoj.

Višković je istakao da Crnadak iznosi stvari koje jednostavno nisu tačne, te da želi to tako da predstavi građanima Republike Srpske.

On je rekao da ljudi iz institucija, ministarstva, Poreske uprave Republike Srpske svakodnevno zovu knjigovođe u preduzećima i traže podatke o imenu, prezimenu, banci i broju tekućeg računa radnika.

"Nema nijedan dostavljeni kompletan zahtjev koji nije isplaćen privrednim subjektima", istakao je Višković.

On je rekao da je na sastanku sa direktorom Poreske uprave Republike Srpske dao nalog da se, ako je ikako moguće, do kraja maja isplate sve obaveze iz aprila, a to znači plate od 520 KM i doprinosi radnicima.

Višković je naveo da su određeni privredni subjekti, ne čekajući, isplatili plate svojim radnicima i za april.

On je rekao da, za one ljude koji su indirektno pogođeni štetom od virusa korona, radnicima Vlada neće plaćati direktno, već privrednim subjektima kao određenu vrstu pomoći, a što je dodatnih 30.000 radnika i za te namjene u aprilu je rezervisano 55 miliona KM.

"Za poreze i doprinose u martu to iznosi oko 18 miliona KM, a za maj planirano je 25 miliona KM", naveo je Višković.

Pozivajući se na podatke Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Višković je rekao da su u Srpskoj od 19. marta do 18. maja bez postala ukupno ostala 3.933 radnika.

"Od tog broja 2.300 radnika su radili na određeno vrijeme. Kao tehnološki ili ekonomski višak je ostala razlika", pojasnio je Višković.

On je rekao da je u istom periodu novozaposleno 2.300 radnika u Srpskoj.

Višković je izrazio zahvalnost privrednicima Srpske koji su poštovali mjere Vlade Republike Srpske.

U Narodnoj skupštini Republike Srpske data je redovna pauza do 17.00 časova.